Caltanissetta, sport 2021. L’assessore Caracausi: “Come lavori per gli impianti, abbiamo fatto più noi in 3 anni che gli altri nei precedenti 20”

CALTANISSETTA – E’ stato uno dei bersagli preferiti dai nisseni sui social, l’assessore Fabio Caracausi (deleghe Sport e tempo libero, eventi e fiere, politiche giovanili). Impianti sportivi e piscina sono stati gli argomenti che lo hanno riguardato maggiormente. Nella relazione sul 2021, presentata alla stampa giovedì 30 dicembre a Palazzo del Carmine, ha chiarito alcuni punti controversi e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

“Il covid ha fortemente colpito lo sport. Un plauso alle società che davvero in maniera eroica hanno continuato a svolgere attività, specialmente giovanile. Per quanto riguarda l’impiantistica abbiamo ereditato una situazione che non era … certo delle migliori. Abbiamo impegnato tanti soldi. Parliamoci chiaro, in termini di lavori, abbiamo fatto più noi negli ultimi tre anni che gli altri nei precedenti 20. PalaMilan, lavori completati ed inoltre adesso struttura omologata per i paralimpici. In programma un evento, di una settimana, “Giochi senza barriere”. Palmintelli, da 20 anni non si metteva mano al fondo con lavori di raschiatura, fresatura, risistemazione delle pendenze e liberazione dei tombini. Pronti a lavorare per impiantare il manto sintetico al Pian Del Lago 2. Inoltre a Gennaio, finalmente, inizieranno i lavori al “M. Tomaselli”. Piscina, abbiamo siglato il contratto, abbiamo fatto la consegna della piscina alla ditta, ed a brevissimo inizieranno i lavori. Chiudo con una chicca a maggio, a Caltanissetta, tappa nazionale del campionato enduro under 23″.

Di seguito il contenuto della relazione prodotta dall’assessore Caracausi.

EVENTI SPORTIVI Lo sport in questi ultimi due anni ha conosciuto un lungo periodo di sofferenza dettato dall’emergenza pandemica. Ricco di prolungati tormenti tanto che dobbiamo risalire all’ultimo dopoguerra per riscontrare un lungo periodo di interruzione della pratica sportiva organizzata. Tuttavia le norme emanate dal Governo hanno reso possibile seppur a singhiozzo lo svolgimento di alcuni eventi sportivi. L’assessorato allo sport del Comune di Caltanissetta ha patrocinato diverse attività a carattere territoriale e regionale valevoli anche per le qualificazioni alle fasi nazionali.

Tra questi possiamo elencare per la Mountain bike: ⁃ il Campionato regionale di MTB categoria XC valevole per la Coppa Ionica e Coppa Sicilia giunto alla terza edizione: più di 300 atleti partecipanti in un percorso di cross country all’interno del parco urbano Balate Per il ciclismo: ⁃ Il Memorial Gerbino, il 36° Trofeo San Michele, il Memorial G. Stella riservati alle categorie ciclo amatoriali e giovanili in collaborazione con la federciclismo Sicilia e la Libertas comitato di Caltanissetta Per la Pallavolo: ⁃ 2 Finali regionali e 3 interregionali disputate al PalaCannizzaro in collaborazione con la Fipav Sicilia, oltre l’amichevole tra Pallavolo Sicilia – Sigel Aragona di A2 Femminile Per la pesistica olimpica e paralimpica: ⁃ 3 Campionati assoluti di pesistica valevoli per le qualificazioni ai campionati italiano e un campionato di pesistica paralimpica. ⁃ 12° Trofeo podistico Kalat ⁃ il 19° Rally Città di Caltanissetta e la 66° Coppa Nissena ⁃ Il Campionato regionale di Enduro denominato “10° ENDURO DEI CASTELLI” valido come 4° prova del Campionato Regionale Enduro 2021 della Federazione motociclistica italiana. ⁃ 2 Campionati regionali di Tiro Con l’arco ⁃ Convegno informativo e propositivo sulla pratica degli Sport Paralimpici ⁃ Abbiamo ospitato molte ore di formazione per tecnici, assistenti di gara, dirigenti ⁃ Deliberazione della giunta comunale della “Carte etica dei valori dello sport al femminile“ (2° Comune dopo Bologna ad averla introdotta) ⁃ Progetto Sport all’aperto (nell’area Palacannizzaro e polivalente M. Cannavò).

L’amministrazione ha ritenuto di incoraggiare lo svolgimento delle attività sportive individuando spazi comunali all’aperto contingentati e mettendoli a disposizione gratuitamente al mattino e al pomeriggio dei giorni feriali, con le opportune delimitazioni, alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI. ⁃ Apertura Parco di Calisthenics struttura pianificata dall’Amministrazione comunale per “rilanciare” l’attività sportiva libera, per implementare le attrezzature pubbliche utili alla pratica dell’esercizio fisico e per consolidare la visione di Pian del Lago come “cittadella dello sport”.

• La Partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” con il progetto di rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica al polivalente M. Cannavò omologato per i campionati giovanili e di categoria ha portato al finanziamento dell’ importo di 700 mila €. Attualmente Sport e Salute sta predisponendo la stipula delle convezioni tra i comuni al quale seguire la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori.

• Completamento dei lavori di rifacimento degli impianti di quartiere con il finanziamento relativo al bando PON FESR 2014-2020 azione 9.6.6. e con la riapertura dell’impianto di via Dalmazia. Al campetto è stata data la sua storica connotazione di impianto fruibile dagli abitanti del quartiere e dalla cittadinanza, nel quale poter svolgere liberamente sport non organizzato, quello che adesso viene chiamato per usare un termine di anglosassone “playground”. Fin dall’apertura la gestione è “in house” con il supporto dei PUC (Progetti di utilità collettiva) che si occupano dell’apertura e chiusura dell’impianto.

• PalaMilan: ristrutturazione totale degli spogliatoi, dei servizi igienici con rifacimento di tutte la pavimentazioni, impianti idrici, sanitari, porte, intonaci, tinteggiatura. I Iavori hanno compreso anche il rifacimento del corridoio che porta al campo di gioco. Sono stati anche realizzati gli spogliatoi per i diversamente abili sotto la tribuna abbattendo le barriere architettoniche, come da normativa CONI, e la ristrutturazione dei servizi igienici esistenti. Importo di quasi 80 mila euro.

• Lavori per il miglioramento del fondo di gioco in terra battuta, ricalcolo delle pendenze, ripristino del drenaggio delle acque e rullatura del campo sportivo “Palmintelli”

• Il potenziamento dell’illuminazione con il montaggio di nuove lampade led nel campo di pallacanestro adiacente al PalaCannizzaro che consentono l’utilizzo anche nelle ore di buio autunnali e invernali in condizioni climatiche ottimali aumentando l’offerta di spazi relativi alla pratica della disciplina.

• Creazione di un nuovo campo di pallacanestro nell’area esterna del polivalente M. Cannavò con l’istallazione di due canestri • Concessione contributi a fondo perduto a favore delle microimprese ricadenti nel comune di Caltanissetta tra le quali anche le associazioni sportive. • Affidamento impianto piscina comunale

• Bando per la Fiera di San Michele • Partner del Progetto “Sport e Salute” e del “Salus Festival“ organizzato dal Cefpas nel quale si sono svolti tornei scolastici nelle discipline calcio, pallavolo, basket e badminton, atletica leggera.

EVENTI • Concerti: tra gli eventi patrocinati i più seguiti dal pubblico ci sono il 6° Concerto di Capodanno, 27° Festa internazionale della Musica, Suoni in itinere, le quattro serate del mese di luglio dedicate a Caltanissetta Jazz Festival, oltre diversi patrocini per lo svolgimento di altre iniziative musicali • Eventi del cartellone estivo “MINIERA“ • Nel calendario degli eventi in programma per la celebrazioni del 76° anniversario della Festa della Liberazione d’Italia del 25 Aprile organizzati in collaborazione con il Comitato Provinciale l’A.N.P.I. di Caltanissetta è andato in onda un format streaming dal titolo “25 Aprile: Una Storia fatta di Storie” prodotto integralmente dal Comune di Caltanissetta ottenendo apprezzamenti a livello nazionale. • In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono la realizzazione del progetto di illuminazione sulla facciata della Cattedrale e di Piazza Garibaldi oltre la diretta streaming delle celebrazioni liturgiche per i numerosi fedeli che hanno seguito da casa e per coloro giunti in piazza. • Progetto di illuminazione per il Natale 2021 • Eventi natalizi dal 17 Dicembre al 9 Gennaio nel cartellone di “Caltanissetta è Natale 2021”con le iniziative de “il Natale dei bambini”, “Il rifugio Big Christmas”, “la Galleria di Babbo Natale” e i laboratori di creatività. Caltanissetta ha assunto per la prima volta una vera è propria identità sul Natale con la promozione di tante iniziative rivolte ad un pubblico giovanissimo.

OBIETTIVI 2022 • Riapertura Piscina Comunale • Campo Palmintelli: sostituzione nelle torri faro di tutti i proiettori di vecchia generazione con lampade LED • M. Tomaselli: programmazione triennale opere di ristrutturazione • PalaMilan: lavori per la realizzazione della copertura dell’impianto • Potenziamento delle risorse umane in organico negli impianti sportivi

PROGRAMMAZIONE EVENTI E ATTIVITA’ 2022 • Gara di apertura del Campionato italiano under 23 Enduro • Organizzazione di una tappa in circuito cittadino del campionato regionale kart • Campionato regionale di MTB categoria XC valevole per la Coppa Ionica e Coppa Sicilia • Competizione regionale/nazionale di Triatlhon • Candidatura Campionato italiano di Carambola • Primo Torneo Multidisciplinare “Settimana Santa di Caltanissetta” e “Giochi senza Barriere” di sport paralitici • “La Settimana dello Sport “, manifestazione dal target giovane per la promozione di atleti e associazioni sportive del territorio. • 28° Festa internazionale della Musica • Dopo la pausa forzata dovuta al covid-19 se l’emergenza sanitaria sarà rientrata e le normative permetteranno lo svolgimento, verrà riproposto il “M’arricrio Rock Fest” seconda edizione con alcune novità. • Eventi musicali estivi all’interno del Parco Palmintelli • Sviluppo del Parco Balate come polmone sportivo in seno al centro urbano • Progetto “A scuola in bici” promozione degli spostamenti ecosostenibili rivolto agli studenti della media inferiore e superiore • “L’atletica fa scuola edizione 2022” • 13° Trofeo Kalat”: gara podistica • Patrocinio per le iniziative volte a valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche del progetto per l’avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati Studenteschi promosse ed organizzate dal Ministero dell’Istruzione • Coppa amicizia: il ritorno di un torneo storico fra enti/aziende