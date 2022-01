Caltanissetta, relazione del vicesindaco Grazia Giammusso sul 2021: “Incentivi ed investimenti”

CALTANISSETTA – Il vicesindaco di Caltanissetta, Grazia Giammusso, ha illustrato nel corso della relazione di fine anno 2021 (avvenuta a Palazzo del Carmine, giovedì 30 dicembre) , i risultati raggiunti nelle sue “competenze”, deleghe: Attività produttive, Suap, Agricoltura, Rapporti istituzionali, Turismo, Rapporti con il Consiglio Comunale e Personale.

“Premetto che ho agito su due direttive, locale e regionale/nazionale. Ogni decisione è stata presa di concerto con le associazioni di categoria. Non mancano le criticità. Da poco ad esempio abbiamo avuto le strade della zona industriale: c’è molto da fare, ne siamo consapevoli, pronti lavori per tre milioni. Capitolo a parte le ZES (Zone economiche speciali): nessuna risposta dal governo nazionale. Su altri argomenti abbiamo avito interlocuzioni e risposte, su questo niente: anzi spesso cambia il dirigente e neanche si capisce con chi dobbiamo parlare”.

Tra ciò che è stato realizzato, la Giammusso evidenzia: “Voglio ricordare la possibilità del Comune, adesso, di potere utilizzare il Foro Boario come spazio per realizzare eventi. Il Bando contributi “ io compro nisseno”, (non è un buono alimentare). La misura oggetto del presente bando prevede una dotazione di Euro 100.000,00. A beneficiarne saranno i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale il cui reddito ISEEE non superi Euro 25.000,00 per l’anno 2020. L’agevolazione è nella forma di buono spesa elettronico dell’importo di Euro 75. Infine nell’ambito del progetto di riqualificazione del Centro Storico e del tessuto urbano, sarà emanato un avviso “Investi al Centro” .

Di seguito il contenuto della relazione prodotta dall’assessore Giammusso.

• Assegnazione di contributi a fondo perduto in favore delle attività produttive interessate dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 (delibera di giunta). La misura del presente bando è finalizzata al sostegno delle Microimprese che sono state costrette a sospendere o limitare l’attività a causa dell’emergenza. La somma complessiva è pari a Euro 226.000,00. Il diritto al contributo non potrà eccedere, per ciascuna richiesta, l’importo di Euro 1.000,00.

• • Rete nazionale “Città del torrone” progetto volto alla valorizzazione e sponsorizzazione di questo prodotto, delle materie prime di qualità impiegate dalle maestranze che con artigianalità lo producono. L’obiettivo è quello di realizzare un tavolo di lavoro che metta in campo iniziative per far conoscere il torrone, in Italia e all’estero.

• • Webinar formativo rivolto al tessuto produttivo del territorio, percorso per conseguire la certificazione IGP, DOP e Bio.

• • Slitta il pagamento della prima rata rifiuti. Agevolazioni per il pagamento della tassa per i rifiuti dell’anno in corso a favore delle attività produttive che hanno dovuto chiudere e continuano a tenere chiusi cui esercizi per il periodo dell’istituzione della zona rossa. Tosap esenzione fino al 31-12-2021 per le attività che somministrano alimenti.

• • Deliberazione della giunta Comunale n. 49 del 25/05/2021 approvazione tariffe anno 2021 canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e tariffe per occupazione mercatale. Alcuni esempi riguardano gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio comunale, oltre all’applicazione del prelievo corrispondente. Tra le novità introdotte dal Regolamento anche l’abbattimento fino all’80% del canone per i cinema all’aperto e ulteriori agevolazioni per le attività in centro storico.

• • Concessione contributi a fondo perduto a favore delle microimprese e ricadenti nel comune di Caltanissetta, dotazione finanziaria Euro 2.285.000,00 (tavolo tecnico fra le principali associazioni categoria, dirigenti regionali del dipartimento alle attività produttive e l’assessore regionale).

• • Bando Fiera di San Michele per sostenere gli operatori del settore, che tanto hanno dovuto subire in quest’ultimo anno.

• • Il Comune potrà utilizzare il Foro Boario come spazio per realizzare eventi: fiere, concerti, spazio di scambio e di incontro per ciò che riguarda il comparto economico e l’interesse verso i prodotti del territorio. (interlocuzione con l’assessore Gaetano Armao e i dirigenti del dipartimento regionale).

• • Avviato il cantiere dei lavori di riqualificazione degli impianti della zona Nord dell’agglomerato industriale di c/da Calderano, per un importo di circa Euro 3.000.000,00. Gli interventi puntano al recupero e alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture stradali e degli impianti esistenti per la riqualificazione globale dell’area industriale. Previsti la ricostruzione della sovrastruttura delle strade, marciapiedi, ammodernamento impianto di illuminazione con lampioni solari e a led, rete a fibre ottiche, interventi sulla rete idrica, installazione di dispositivi di sicurezza stradale e rifacimento della segnaletica stradale.

• • Il consiglio Comunale a seguito di delibera giuntale riconosce la “premialità” come forma per la riduzione delle tariffe degli oneri concessori vigenti, secondo le seguenti modalità: promuovere il recupero e il riuso degli immobili dismessi da oltre cinque anni mediante interventi di risparmio energetico, bioedilizia, riduzione rischio sismico, rigenerazione urbana.

• • Siglato il protocollo fra il comune e gli studenti dell’ITET Rapisardi L. Da Vinci. Gli allievi saranno al fianco dell’amministrazione durante la programmazione e la realizzazione degli eventi, per imparare, capire, proporre, guardare avanti verso una città centro di eventi culturali e di nuove forme di turismo.

• • Bando contributi “ io compro nisseno”. La misura oggetto del presente bando prevede una dotazione di Euro 100.000,00. A beneficiarne saranno i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale il cui reddito ISEEE non superi Euro 25.000,00 per l’anno 2020. L’agevolazione è nella forma di buono spesa elettronico dell’importo di Euro 75,00. Potrà essere utilizzato in unica soluzione, o frazionato, presso operatori commerciali facenti parte di una long list che verrà resa pubblica a seguito di iscrizione degli operatori economici interessati alla accettazione dell’avviso. A rafforzare l’iniziativa è stato prodotto dalla famosa casa di produzione “Just Maria” (autori del celebre sport Red Bull ambientato a Palermo) uno spot della durata di 1.50 sec circa nella long version e 1.15 circa nella versione tv.

• • Nell’ambito del progetto di riqualificazione del Centro Storico e del tessuto urbano, sarà emanato un avviso “Investi al Centro” che intende incentivare l’apertura di attività commerciali, artigianali, culturali e di somministrazione alimenti e bevande al fine, preferibilmente, dello svolgimento di attività di diretta utilità per i turisti e i visitatori della città. A tal fine nell’ambito della programmazione finanziaria sono stati previsti fondi per Euro 80.000,00 a supporto degli operatori economici. La localizzazione del nuovo punto aperto al pubblico dovrà effettuarsi nell’ambito della Zona Territoriale Omogenea “A” del PRG, con preferenza per quelle da localizzare in Corso Umberto I, Corso Vittorio Emanuele II, Viale Conte Testasecca, Via Consultore Benintende e Via Palermo. La misura massima dell’erogazione deve essere pari al 60% del costo complessivo del progetto di insediamento con un limito massimo di Euro 8.000,00 per progetto.