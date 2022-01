Caltanissetta, Parco dello stile di vita Mediterraneo. L’assessore Nicoletti: “Adesso siamo… 239, nel 2022 costituiremo il soggetto giuridico”

CALTANISSETTA – E’ stato il più bersagliato dalle domande in conferenza stampa, giovedì 30 dicembre a Palazzo del Carmine. L’assessore Francesco Nicoletti, delega alla Crescita Territoriale, ha avuto il suo bel da fare per spiegare il lavoro svolto per il “Parco dello stile di vita Mediterraneo” di cui Caltanissetta è capofila ed a cui hanno aderito 239 soggetti.

“All’inizio erano in pochi a crederci, ora le cose sono cambiate. Abbiamo attinto a finanziamenti regionali e nazionali. Un progetto che non riguarda solo la nostra città ma una vasta area. La nostra leadership l’abbiamo dimostrata sul campo con le nostre attività di programmazione. E’ un’opera di lunga visione, un’operazione di sistema che si consolida con il passare del tempo“.

Nicoletti “traccia” il futuro: “Per il 2022 l’obiettivo primario è la costituzione del soggetto giuridico del Parco. La resentazione internazionale del nuovo soggetto del Parco nell’ambito del progetto MD.net da pianificare ed organizzare a Caltanissetta nel mese di marzo 2022 in occasione della manifestazione di anticipazione del Salone “Terra Madre” che si terrà a Torino nel prossimo mese di settembre (evento in cui il Parco è stato invitato a partecipare come “buona pratica” da presentare a livello internazionale), in collaborazione con Slow Food Italia, Terra madre ed il Gal “Terre del Nisseno“.

Per sottolineare la bontà del progetto, il sindaco Gambino ha sottolineato: ” “E’ una gran furbata. Rendere materiale l’immateriale, ossia lo stile di vita mediterraneo che è già patrimonio dell’umanità con l’Unesco, con Caltanissetta capofila del ‘Primo Parco dello Stile di Vita Mediterraneo’. E’ un progetto strategico”.

Di seguito il contenuto della relazione redatta dall’assessore Nicoletti sul lavoro del 2021.

In prosieguo alle attività del 2021, fra le principali attività sviluppate dall’Assessorato, si evidenzia che in data 25 gennaio 2021, a seguito all’avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse a partecipare alle azioni di sperimentazione del progetto dell’ANCI “MediAree”, il Comune di Caltanissetta, nella sua funzione di promotore del Parco, ha trasmesso la partecipazione all’avviso pubblico in qualità di Comune capofila del Partenariato composto dai Comuni di Agrigento, Enna, Delia, Montedoro e Mussomeli.

La proposta, dopo aver superato la fase di ammissibilità, pur essendosi posizionata al quinto posto della graduatoria relativa alle “Regioni meno sviluppate” non è risultata beneficiaria, essendo state ammesse solamente le prime tre proposte in graduatoria. Il 18 febbraio è stata trasmessa una comunicazione a tutti i sindaci della rete per promuovere la sottoscrizione dei Patti di Comunità fornendo loro apposito strumento, al fine di attivare l’asse (n° 9 la rete delle Comunità Civiche) che unirà tutte le Comunità del Parco (nella sue tre anime: pubblico, privato e sociale) attraverso lo strumento del Patto di Comunità.

La Comunità locale è la cellula base del Parco. Il 25 marzo, dopo un avviso cittadino alla sottoscrizione, è stata organizzata la prima riunione in remoto del Patto di Comunità di Caltanissetta con l’adesione di circa 50 partner. Il 18 giugno, dopo un avviso pubblico rivolto al Partenariato, è stata organizzata la prima riunione on line dell’Assemblea Tecnica del Parco alla quale è seguita il 24 giugno presso il Centro Polivalente “Michele Abbate” a Caltanissetta, la prima assemblea con la partecipazione di circa 100 esperti proposti dal Partenariato pubblico, privato e sociale del Parco. Durante la giornata, dopo lo svolgimento di un primo momento assembleare, i partecipanti si sono riuniti in tre tavoli di lavoro ed infine hanno riportato i risultati in un secondo momento assembleare.

Infine la presentazione del libro “Governare la Complessità” del prof. Federico Butera, fisico emerito del Politecnico di Milano. Proficua la missione realizzata nel mese di luglio presso il Comune di Campodipietra, soggetto capofila del più rilevante progetto sulla riqualificazione dei tratturi all’interno del CIS Molise, in cui si ci è potuti confrontare sulle progettualità e sull’iter seguito con tale strumento di negoziazione. E’ seguita la visita istituzionale con il Sindaco di Pollica, Comunità emblematica italiana della Dieta Mediterranea, situato all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Grande successo per l’organizzazione della manifestazione “Tradizione, Innovazione e Generatività” realizzata dal Parco presso il Teatro Regina Margherita a Caltanissetta nell’ambito del Progetto “Md. Net”.

Durante cinque giornate, del 27 e 28 novembre e del 2, 3 e 4 dicembre, si sono svolti 5 incontri mattutini che hanno visto la partecipazione, oltre che delle Istituzioni, di illustri relatori di caratura nazionale e regionale e 5 incontri pomeridiani che hanno visto la partecipazione sia dei partner internazionali del progetto MD.net e degli esperti MD.net che dei partner regionali e locali del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo. Complessivamente si sono alternati sul palco circa 100 relatori.

Si è discusso di modello, governance e organizzazione del Parco, di requisiti di accesso e di standard richiesti, di Comunità e nuovi stili di vita, di valorizzazione tra la cultura intangibile e le eccellenze locali, di formazione dello Stile di Vita Mediterraneo. In seguito alla manifestazione sono state promosse ed ottenute oltre 50 adesioni per la sottoscrizione della Dichiarazione sulla Dieta Mediterranea promossa dal progetto internazionale MD.net.

A fine 2021 i soggetti aderenti al Parco sono complessivamente 239 così divisi: 105 Comuni (22 del Libero Consorzio di Caltanissetta, 19 di Enna, 33 di Agrigento, 12 di Catania, 12 di Palermo, 1 di Ragusa, 1 di Siracusa e 4 di Messina), oltre 84 partner regionali, 46 partner di Caltanissetta e 4 di Joppolo Giancaxio. Durante l’anno in esame, infine, sono proseguite le attività progettuali delle singole reti con il Partenariato, tutte le attività istituzionali, e le attività relazionali di gestione e promozione del Parco. La Direzione II LL.PP. ha proseguito l’iter amministrativo per le progettazioni definitive ed esecutive del “Polo dell’agroalimentare mediterraneo” e de “La Cucina prototipale dello Stile di Vita Mediterraneo”, finanziate nell’ambito del Concorso nazionale “Italia City Branding 2020”.

Nel periodo in esame, il Parco ha partecipato alle seguenti manifestazioni: 1. Incontro per discutere sulle prospettive di sviluppo del territorio nisseno promosso dal Circolo PD “Guido Faletra” di Caltanissetta, on line il 12 gennaio 2021; 2. Conferenza stampa di presentazione del “Paniere solidale Mediterraneo” organizzata dal Rotary Club a Caltanissetta il 23 febbraio 2021; 3. “Maratona sul paesaggio” in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2021, organizzata dall’AssoCEA Messina APS, on line il 14 marzo 2021; 4. “Geodialoghi” organizzato dall’AIIG Sicilia on line il 6 aprile 2021; 5. “Salvaguardia della produzione autoctona e promozione del consumo degli alimenti made in Sicily” organizzato dal Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta, on line il 9 aprile 2021; 6. Nascita dell’Associazione dei “Legumi Siciliani” presso l’Azienda Silitti a Caltanissetta il 4 giugno 2021; 7. Premiazione del Concorso di Idee “Lo stile mediterraneo nel Nisseno” promosso dal Rotary Club di Caltanissetta, presso le scuole di Caltanissetta il 4 giugno 2021; 8. Audizione della III Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana, on line, il 9 giugno 2021; 9. I Incontro del Gruppo Tecnico del Parco, on line, il 18 giugno 2021; 10. Assemblea Tecnica del Parco presso il Centro Polivalente “Michele Abbate” a Caltanissetta, con la partecipazione di circa 100 esperti proposti dal Partenariato pubblico, privato e sociale del Parco, il 24 giugno 2021; 11. Prima puntata del WEBinARS sul Parco, on line, il 29 giugno 2021; 12. Seconda puntata del WEBinAR sul Parco, on line, il 6 luglio 2021; 13. Giornata di lavoro presso il Comune di Campodipietra (CB), Comune capofila del CIS Molise, insieme all’Università del Molise a Campodipietra (CB) il 6 luglio 2021; 14. Visita alla fattoria sociale “Il Giardino dei Ciliegi” a Montemitrio il 7 luglio 2021; 15. Visita del Cilento ed incontro con il Sindaco di Pollica (SA) a Pollica il 8 luglio 2021; 16. “Paesaggi Culturali e Programma GIAHS FAO Sfide di valorizzazione” di Campodipietra, on line il 4 settembre 2021; 17. “Fishtuna Festival 2021” di Favignana, on line il 4 settembre 2021; 18. “3° Stati Generali dell’Export del IEF” a Marsala il 26 settembre 2021; 19. Seconda edizione del “Bio in Sicily” a Bagheria il 2 ottobre 2021; 20. “Camporeale Day” a Camporeale (PA) il 3 ottobre 2021; 21. Visita a Mussomeli in occasione del tour di Smart Working Magazine, progetto patrocinato dalla Commissione Europea e dall’ANCI Italia, il 17 ottobre 2021; 22. “I Borghi più Belli d’Italia in Sicilia” ad Erice il 20 novembre 2021; 23. Conferenza Stampa della manifestazione “Tradizione, Innovazione e Generatività” presso il Comune di Caltanissetta il 23 novembre 2021; 24. Salus Festival al CEFPAS il 1 dicembre 2021; 25. Organizzazione della manifestazione “Tradizione, Innovazione e Generatività” realizzata in cinque giorni al Teatro Regina Margherita a Caltanissetta nell’ambito del Progetto “Md. Net” il 27 e 28 novembre 2021 e 2, 3 e 4 dicembre 2021; 26. Presentazione del Parco in occasione della Assemblea dei Delegati Regionali del Partner CAI Sicilia presso la BCC “G. Toniolo” di San Cataldo il 11 dicembre 2021; 27. Giornata di lavoro a Favara con la neo Amministrazione comunale, il Libero Consorzio della Provincia di Agrigento, il CEFPAS e l’Università di Palermo il 21 dicembre 2021; 28. “Identità e Policy. Incontro di studio su infrastrutture e servizi nei territori periferici e nelle aree interne” organizzato da ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali) ed Associazione GAM, on line il 21 dicembre 2021. Inoltre, nel medesimo periodo, è stata svolta copiosa attività informativa sui media (tv, radio, giornali ed internet) con l’obiettivo di comunicare sia le varie fasi del percorso che delle attività del Parco. Inoltre, è mantenuta ed aggiornata la pagina social che riporta in maniera cronologica le principali attività esterne del Parco. In particolare, oltre tantissimi media a carattere locale, hanno parlato del Parco: ⁃ Rivista “Agrisicilia”; ⁃ Emittente radiofonica nazionale “Radio in Blu”; ⁃ Rivista “Balarm”; ⁃ Rivista “Gattopardo”inserto regionale del “Giornale di Sicilia” e “Gazzetta del Sud”; ⁃ Rivista “Allfoodsicily”; ⁃ Periodico “Cammino”; ⁃ Emittente radiofonica regionale “Apwebradio”; ⁃ Rivista “Travelnostop”; ⁃ Rivista “Le Vie dei Tesori”; ⁃ Rivista “Terra”. ⁃ Rivista “Cammino Siracusa”.

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PROSSIMA REALIZZAZIONE NELL’ANNO 2022 ⁃ Costituzione del soggetto giuridico del Parco; ⁃ Presentazione internazionale del nuovo soggetto del Parco nell’ambito del progetto MD.net da pianificare ed organizzare a Caltanissetta nel mese di marzo in occasione della manifestazione di anticipazione del Salone “Terra Madre” che si terrà a Torino nel prossimo mese di settembre 2022 (evento in cui il Parco è stato invitato a partecipare come “buona pratica” da presentare a livello internazionale), in collaborazione con Slow Food Italia, Terra madre ed il Gal “Terre del Nisseno”; ⁃ Continuazione delle relazioni governative, nazionali e regionali, in vista dell’attivazione dei finanziamenti a sostegno del Parco; ⁃ Pianificazione delle azioni di coinvolgimento, sia informative che formative, del Parco da realizzare nella Comunità di Caltanissetta e nelle altre che aderiscono.