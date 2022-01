Caltanissetta, l’assessore Frangiamone soddisfatto del 2021: “Raccolta differenziata oltre il 60% e lavori pubblici in corso per 52 milioni”

CALTANISSETTA – “Sicuramente tra gli obiettivi più soddisfacenti il superamento del 60% nella raccolta differenziata”. Ha esordito così l’assessore Marcello Frangiamone (con delega Ambiente, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Igiene e sicurezza sul lavoro, Verde Pubblico e decoro Urbano, Mobilità, Toponomastica e Politiche Energetiche) nella presentazione della relazione di fine anno (2021) avvenuta a Palazzo del Carmine, giovedì 30 dicembre.

“Altro fiore all’occhiello i lavori pubblici in corso per oltre 52 milioni di euro, tanti finanziamenti. Di grande rilievo anche l’inaugurazione del centro di Riuso. Abbiamo lavorato molto sulle scuole e sull’efficientamento energetico (il fotovoltaico) su tutti gli immobili del Comune: completeremo nel 2022.. Non dimentichiamo la pubblica illuminazione, sempre più smart“

Di seguito il contenuto della relazione redatta dall’assessore.

I punti principali sono: ⁃ Raccolta differenziata stabile ad oltre il 60% ⁃ Lavori pubblici in corso per oltre 52.000.000 di €

Sintesi dei punti salienti:

Ambiente. Raccolta rifiuti solidi urbani. Raggiunta e abbondantemente superata la soglia del 60 % di raccolta differenziata durante tutto il 2021 con punto che hanno hanno superato il 65% ei mesi di luglio ed agosto.

Inaugurato il centro di riuso con la pubblicazione online della vetrina virtuale del centro realizzata con dalla Dusty per agevolare i cittadini nella ricerca dei tantissimi articoli disponibili. Dagli elettrodomestici, all’abbigliamento per bambini, dai piccoli mobili, ai giocattoli grazie al contributo dei cittadini. La vetrina è pubblicata su web all’indirizzo: https://www.dusty.it/caltanissetta/centro-del-riuso/

Protezione Civile Continua e costante è stata l’attività svolta da parte dell’associazioni convenzionate con il nostro ente (Pantere Verdi, Protezione civile P.A., Associazione Nazionale Polizia di Stato), a supporto di tutte le emergenze di protezione civile tra cui la campagna antincendio, per le emergenze meteorologiche, per il controllo degli accessi presso il mercatino settimanale, a supporto del centro vaccinale del Cefpas, nelle attività di supporto agli eventi eventi locali ecc. Predisposizione dell’aggiornamento del piano di protezione civile ai sensi delle recenti linee guida emanate dal dipartimento di protezione civile nell’aprile del 2021. Pubblicato on line il vademecum delle best practice in caso di eventi meteorologici intensi.

Lavori Pubblici Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione ha avviato nel 2021 opere finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati. Questo l’elenco dei lavori già avviati o completati nel 2021: – lavori di riqualificazione dei campetti di quartiere di Via Dalmazia, Via Cesare Pavese, e della pista di pattinaggio di Via Rochester; – lavori di completamento della scuola limitrofa al complesso edilizio “La Cittadella”; – riqualificazione delle strade e delle piazze del quartiere Santa Barbara; – rinaturalizzazione e messa in sicurezza dell’area delle Maccalube; restauro conservativo delle cappelle votive site lungo il percorso denominato “il cammino dei Carusi”; – lavori per la realizzazione del II stralcio del centro culturale di Palazzo Moncada; – indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di cinque edifici scolastici, – lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico nel campo sportivo “Marco Tomaselli”; – lavori di efficientamento energetico delle scuola “Arcangelo Russo”; – lavori di efficientamento energetico della scuola “Martin Luther King”; – lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele e di Via Camillo Genovese per l’abbattimento delle barriere architettoniche; – lavori di riqualificazione dei marciapiedi di C.so Umberto I per l’abbattimento delle barriere architettoniche; – lavoro di realizzazione del marciapiede antistante il Comando dei VV.FF.; – la sistemazione dell’area parco giochi del quartiere San Luca; – Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Via Camillo Genovese – lavori di adeguamento antincendio della scuola Santa Lucia; – lavori di adeguamento antincendio della scuola Don Milani; – lavori per l’efficientamento energetico dell’Ufficio Tributi; – lavori di efficientamento energetico dell’asilo nido di Santa Barbara; – copertura ed impermeabilizzazione della scuola Martin Luter King, scuola Santa Petronilla, Scuola Faletra. – Rifacimento del manto erboso in erba artificiale dello stadio “Marco Tomaselli”.

Inoltre sono in corso di progettazione avanzata i progetti relativi ad Agenda urbana tra cui: – la realizzazione di un terminal bus del trasporto pubblico locale in Via Rochester nelle adiacenze della stazione FF.SS.; pista ciclabile ecosostenibile che dal Villaggio Santa Barbara raggiunge la Riserva Naturale Orientata Valle dell’Imera e che collega i borghi ricadenti nel territorio comunale; – alcuni interventi nel Vallone delle Grazie al fine di attenuare il livello di rischio idrogeologico attualmente esistente; – ristrutturazione e dell’area demaniale dismessa delle ex Caserma Capitano Franco da adibire a centro di attività e di animazione socio-culturale per minori e famiglie; – Ristrutturazione e recupero edilizio di alcuni di fabbricati in centro storico di proprietà comunale, da destinare ad alloggi sociali.

Ulteriore obiettivo è quello di ottimizzare la gestione delle attività manutentive delle sedi e delle pertinenze stradali, al fine di migliorare le condizioni generali di decoro ed incrementare, anche attraverso il rifacimento di alcune sedi stradali, la messa in sicurezza di siti stradali, mediante l’adeguamento di alcuni passaggi pedonali localizzati in: Via Fra Giarratana, Via Filippo Turati, Via Rochester, Via Ferdinando I, Via Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele, Via Leone XIII.

E’ in corso di redazione il Piano di risanamento stradale che avrà lo scopo di pianificare gli interventi programmati per la bitumatura, ripristino, adeguamento e ripavimentazione stradale per i quali sono state stanziate ulteriori somme derivati dall’avanzo per investimenti. Complessivamente ammontano ad oltre 52.000.000 di Euro i lavori pubblici avviati alla programmazione e/o completamento da parte di questa amministrazione nel 2021.

Verde pubblico e decoro urbano L’Amministrazione ha avviato nel 2021 il programma di manutenzione dei parchi e del verde pubblico di durata triennale per l’arco temporale 2021-2023, che permetterà sulle aree a verde cittadino individuate nel capitolato l’attività di decespugliamento delle aree a verde, il rinettamento con motocoltivatore e la potatura delle siepi. Una apposito capitolo di spesa è stato attivato per la potatura degli alberi cittadini ad alto fusto. Affidati i lavori per la sistemazione dei giochi di Parco Robinson e Area a verde di Santa Barbara Affidati i lavori di manutenzione straordinaria della Villa Amedeo e Villa Cordova

Politiche energetiche Completata la realizzazione di impianti fotovoltaici delle strutture comunale con una dotazione complessiva di oltre 600 kW di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare. Attualmente in fase di definizione e/o completamento i lavori di efficientamento energetico relativi a: Lavori per la realizzazione di pozzi profondi per l’efficientamento energetico immobile comunale Scuola Caponnetto Altro obiettivo prioritario è il completamento dell’iter progettuale che, mediante partnerariato pubblico privato, consentirà il completo ammodernamento dell’infrastruttura energetica e la gestione del servizio di pubblica illuminazione con la corretta ed efficiente gestione degli impianti di illuminazione da parte della ditta affidataria del servizio. Tale attività porterà ad un completo efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica che sarà più moderno con tecnologie smart e coprirà un territorio più vasto interessando aree comunali attualmente non servite dalla pubblica illuminazione riducendo notevolmente i costi di gestione degli impianti e del consumo elettrico.

Mobilità Redazione del Piano Urbano del Traffico e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile E’ in fase avanzata la procedura di redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Polo urbano centro Sicilia, dei comuni di Caltanissetta ed Enna, con connessa valutazione ambientale strategica e conseguente revisione del Piano urbano del traffico del Comune di Caltanissetta. Tale strumento consentirà di gestire la viabilità e la circolazione stradale e la mobilità a piedi ed in bicicletta nella viabilità urbana adeguandola alle più recenti norme di carattere ambientale definendo gli interventi adeguati, ma a basso costo, per fluidificare il traffico, ridurre l’incidentalità stradale e l’inquinamento acustico/atmosferico, migliorare le condizioni per gli spostamenti pedonali e in bicicletta.

Il piano avrà come obiettivo quello di individuare tutti gli interventi che incidano in modo significativo sulle principali matrici di carattere: • ambientale (riduzione inquinamento, riduzione consumi, riduzione spreco di territorio, …) • sociale (minor incidentalità, più qualità della vita, minor spreco di tempo, …) • economica (uso delle risorse esistenti, …)

Trasporto Pubblico Locale • All’interno del territorio comunale opera un servizio di trasporto pubblico locale, assicurato dalla società dalla Tiemme Srls (ex SCAT). • Complessivamente il servizio esercito da Tiemme srls copre 371.977 Km annui, assicurando un servizio in centro storico e in tutti i quartieri cittadini e il costante collegamento con il Villaggio Santa Barbara. Il contratto recentemente prorogato ha garantito per tutto il 2021 la percorrenza delle tratte pianificate ed autorizzate dagli organi regionali. Ulteriori percorrenze del TPL con collegamenti straordinari gratuiti ed altri ordinari saranno a carico del bilancio comunale. • Utilizzando le risorse della misura 4.6.3 di Agenda Urbana, l’amministrazione prevede l’installazione di un sistema in grado di rilevare e monitorare la qualità dell’aria, i flussi di traffico contribuendo a migliorare la fruizione da parte dei cittadini alla programmabilità dei parcheggi pubblici, attività di sharing e delle fermate degli autobus, anche tramite app, al fine di aumentare l’uso dei sistemi collettivi.

Toponomastica Intitolazione di vie pubbliche cittadine: ⁃ Piazza Caduti di Nassiryia ⁃ Via Adriano Olivetti ⁃ Via Senatore Alessi Con procedimento in corso: ⁃ Via Luigi Cortese ⁃ Via Giuseppina Panzica ⁃ Via Giuseppe Mancuso