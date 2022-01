Caltanissetta, emergenza Covid. Per entrare in Prefettura servirà il green pass base

Dal 1° febbraio 2022, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), l’accesso fisico agli uffici della Prefettura di Caltanissetta, siti in Viale Regina Margherita ed in Via degli orti, è consentito soltanto se si è in possesso di green pass di base, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Il possesso del green pass non può essere autocertificato.

Le norme sull’obbligo di certificazione verde covid-19 non si applicano ai minori di età inferiore ai 12 anni e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da Organismo sanitario competente.

Gli utenti possono comunque scegliere una modalità di accesso agli sportelli diversa da quella fisica, scegliendo il contatto telefonico al numero sottoriportato o mediante richiesta da inviare per posta elettronica agli indirizzi sotto riportati.

Ai fini della sicurezza e per assicurare un servizio migliore, si ritiene preferibile prenotare l’accesso agli sportelli informativi della Prefettura tramite i seguenti canali: