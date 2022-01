Caltanissetta. Assessore Camizzi, 2021: “Nessun aumento delle tasse. Agevolazioni ed esoneri per i nisseni ed i negozi per circa 3 milioni”

CALTANISSETTA – “Ci siamo dedicati molto ai tributi locali, agli adeguamenti normativi frutto delle normative per il periodo pandemico“.

Inizia così la relazione dell’assessore al Comune di Caltanissetta, Luciana Camizzi (con deleghe Bilancio, Affari legali, Contratti, Prevenzione e corruzione, Partecipate, Patrimonio e Tributi) che sviscera l’attività del proprio assessorato. “Voglio sottolineare che siamo stati tra i pochi comuni in Sicilia che con tempi idonei abbiamo adempiuto fra gli atti amministrativi obbligatori all’approvazione in Consiglio Comunale del bilancio previsionale 2021,20212, 2023 e del piano esecutivo di gestione 2021/2022/2023 e del rendiconto 2020. Non abbiamo avuto squilibri e cosa più importante non abbiamo aumentato le tasse. Mantenuta la tariffa della Tari ed abbiamo lavorato su agevolazioni ed esenzioni. È stato approvato in consiglio Comunale il regolamento sul Canone Unico Un cambio stabilito dalla normativa nazionale che accorpa quindi i c.d. tributi minori: Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) , Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Per tutte le attività commerciali (somministrazione di cibo e bevande) sono state esentate dalla ex Tosap e dal Canone Mercatale per circa € 600.000“.

Nelle sue parole evidente soddisfazione per il lavoro svolto: “La manovra fiscale ha visto agevolazioni, esoneri per i nostri cittadini e per le nostre attivitò commerciali per circa 3 milioni,circa perché ancora aspettiamola rendicontazione esatta dell’imu e della ex tosap soldi lasciati nella disponibilità dei cittadini per affrontare altre priorità”.

Di seguito il contenuto della relazione prodotta dall’assessore Camizzi.

BILANCIO PREVISIONALE 2021 Fra gli atti amministrativi obbligatori vi è stata l’approvazione in Consiglio Comunale del bilancio previsionale 2021,20212, 2023 e del piano esecutivo di gestione 2021/2022/2023 e del rendiconto 2020, fra i pochi comuni che in Sicilia nonostante il calcolo differente del fondo crediti dubbia esigibilità ha permesso all’ente di non avere squilibri finanziari e di destinare circa 700 mila euro agli investimenti strutturali quali strade.

Questi risultati importanti non sono frutto del caso, ma di una approfondita analisi che ci ha portati ad entrare nel merito di ogni singolo capitolo, accantonamento e voce di spesa disponibile – Attività sempre più necessaria causa covid , che ha permesso alla nuova amministrazione di sbloccare ogni risorsa disponibile, consapevoli delle difficoltà nel mantenere mantenere gli equilibri di bilancio e favorire la ripresa economica della città” .

BILANCIO PARTECIPATIVO E’ stato approvato il regolamento sul bilancio partecipativo ( fino ad ora non si era fatto) che costituisce una parte del più ampio regolamento sulla partecipazione. Regolamento che prevede che la realizzazione dei progetti che otterranno il maggior numero di consensi verranno realizzati direttamente dall’ente. Per il bilancio partecipativo 2020 sono stati gìfinanziati 8 progetti da 8000 euro ciascuno, tre dei quali si sono già realizzati ed uno che prevede abbellimento Villa Monica si sta per avviare con l’ausilio del Comitato Balate Pinzelli

PARTECIPATE e ATO In Data 22/02/2021 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta è stato depositato il piano di risanamento attestato, che ha, grazie alla anticipazione di liquidità del Comune di Caltanissetta ha permesso il pagamento di quasi tutti i debiti sorti negli anni dal 2005 in poi, pagando nella maggior parte dei casi solo il 60% della sorte capitale senza interessi moratori. Tale attività è servita da stimolo anche ai comuni di minori dimensioni per mettere in regola i propri strumenti finanziari e provvedere anche loro al pagamento dei loro debiti. Rimane veramente poco da saldare e con il pagamento degli altri comuni e la risoluzione di una problematica legata alla discarica,L’Amministrazione Gambino potrà avere il privilegio di aver permesso la liquidazione di ato CL1 ( notizia di questi giorni del fallimento dell’ato di Licata).

CONSORZIO UNIVERSITARIO Le normative introdotte dalla Regione Siciliana hanno determinato per i Consorzi Universitari operanti nel territorio siciliano, l’obbligo di procedere alla modifica dei propri Statuti al fine di poter accedere ai finanziamenti regionali e di uniformare i sistemi di governance in modo conforme alle nuove norme. Tale atto nell’anno 2020 è stato deliberato in Giunta ed approvato in Consiglio Comunale permettondo così alla nuova Governance, che vede un membro del CDA nominato dal socio il cui apporto finanziario è prevalente. Si sta lavorando in sinergia con tutti gli atenei per sviluppare e potenziare l’offerta formative.

ALTRE PARTECIPATE Si è proceduto alla razionalizzazione delle partecipate del nostro comune, riducendo i costi sostenuti e si è valutato il recesso del Comune di Caltanissetta da partecipate improduttive per lo stesso e la liquidazione definitiva di due partecipate ormai non aventi più alcuna utilità. Volontà di questa amministrazione è quella di trasferire gli uffici di una partecipata in locali comunali, riducendo le spese ed aumentando contemporaneamente le entrate, perché al comune verrebbe corrisposto un canone di locazione, sono stati già avviati i lavori per individuare il personale da trasferire ed i locali comunali. TRIBUTI Il Covid ha impattato direttamente sui tributi locali con adeguamenti legislativi nazionali e regionali.

TARI Mantenimento tariffa, agevolazioni e differimento scadenza la politica perequativa fiscale per il 2021, nonostante i ritardi nei trasferimenti statali e regionali è rimasta invariata,le utenze non domestiche ( attività commerciali,produttive, negozi, attività si somministrazione, artigiani,così per citare alcune categorie hanno avuto per il 2021 lo sgravio totale per circa 1 milione e 900.000 €. Altra importante novità è stata la possibilità di prevedere uno sgravio di € 450.000 per le utenze domestiche svantaggiate che usufruiscono del bonus idrico, energetico , con ISEE sino ad 8000 oppure fino a 20.000 con l’abbattimento totale della parte variabile. € in caso di famiglia svantaggiata, questo perché l’attenzione della nostra amministrazione è stata massima nei confronti di tutti i soggetti colpiti dalla crisi.

NESSUN AUMENTO E PURE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.Attenzione massima alla politica fiscale e perequativa. “Estendere l’azzeramento per tutto l’anno, è stato un modo per alleggerire ed agevolare la ripresa delle attività oltreché uno stimolo ed un sostegno ad un settore fondamentale per l’economia e la sostenibilità sociale del Comune.

ABOLIZIONE PRIMA E SECONDA RATA IMU Per la prima rata IMU è stata prevista esonero per gli immobili destinati ad agriturismi ,villaggi turistici,a condizione che i soggetti passivi siano anche soggetti gestori , invece per teatri, discoteche l’esenzione sarà anche per la seconda rata. Tutto questo ha comportato un minore gettito per circa 150.000€ Regolamento canone unico È stato approvato in consiglio Comunale il regolamento sul Canone Unico Un cambio stabilito dalla normativa nazionale che accorpa quindi i c.d. tributi minori: Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) , Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni. si mantiene la possibilità di concedere esenzioni ed agevolazioni in linea con la normativa regolamentare in vigore fino ad oggi, lasciando invariata la tariffa

Per tutte le attività commerciali (somministrazione di cibo e bevande) sono state esentate dalla ex Tosap e dal Canone Mercatale per circa € 600.000 Notizia di questi giorni che l’abbattimento del suolo pubblico è stato prorogato sino al 31 marzo. La manovra fiscale ha visto agevolazioni, esoneri per i nostri cittadini e per le nostre attivitò commerciali per circa 3 milioni,circa perché ancora aspettiamola rendicontazione esatta dell’imu e della ex tosap soldi lasciati nella disponibilità dei cittadini per affrontare altre priorità.

PATRIMONIO Il consiglio comunale ha approvato il regolamento che disciplinerà la concessione e l’uso degli orti urbani ed il regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, questo permetterà di regolamentare la gestione dei beni immobili, garantendo la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Gli orti urbani verranno concessi anche ai comitati di quartiere e alle scuole che ne faranno richiesta, insieme agli esperti del settore agroalimentare, per dare la possibilità agli anziani di svolgere la propria attività all’aperto ed ai giovani di riscoprire il valore della terra, il tutto per produrre alimenti nutrienti senza l’uso di pesticidi.

L’ufficio patrimonio ha completato l’attività di ricognizione dei beni di proprietà del comune, tali beni verranno concessi per finalità lucrative, dopo la predisposizione dei bandi, e solo in alcuni casi ad associazioni o cooperative di comprovata esperienza e finalità sociale a titolo gratuito, dietro controprestazione svolta dalle stesse. E’ stato predisposto il primo bando di locazione che ha visto la locazione di tre immobili in Corso Umberto, per finalmente riaccendere le luci dei negozi spenti.

In questi giorni verrà pubblicato di nuovo il bando per i locali di corso Umberto rimasti sfitti prevedendo dei criteri che premieranno l’attività svolta nei nostri locali, le politiche giovanili e l’imprenditoria femminile e questa sarà la politica seguita dalla nostra Amministrazione per la continua valorizzazione dei nostri immobili storico/culturali e non , ma soprattutto a breve verrà effettuata una manifestazione di interesse per l’affidamento delle nostre bellissime ville per renderle sempre più fruibili a chi voglia passeggiare o far giocare i propri bambini. Beni confiscati è sempre più continua l’interlocuzione con la Prefettura a breve si concluderà l’iter di adesione ad un consorzio che possa permetterci di assegnare e riutilizzare i beni confiscati.