SAN CATALDO. Continua a salire la curva del contagio da Covid 19 a San Cataldo. Qui nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 nuovi casi a fronte di 7 guariti. Pertanto, alla luce di questi dati, al momento le persone positive a San Cataldo sono 222.

Di questi nessuno è in terapia intensiva, 2 in malattie infettive, 1 ricoverato fuori provincia e ben 219 in quarantena domiciliare.