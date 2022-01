Carlow (Irlanda) – Portano il cadavere di un uomo all’ufficio postale per riscuotere la pensione. Non è la scena di un film ma è quello che è successo in un ufficio postale irlandese. Due truffatori hanno trascinato il corpo senza vita di un uomo di 66 anni, Peadar Doyle, morto forse da un paio di giorni, davanti allo sportello delle poste per prelevare i soldi della pensione. Nella speranza di passare inosservati, hanno camuffato il cadavere con un cappello in testa e un maglione che gli copriva parte del viso. Gli impiegati dell’uffico postale però non sono cascati nel tranello e hanno avvertito la polizia.