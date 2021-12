Turismo: Coldiretti, con contagi a rischio 4,1 mld a fine anno

Con l’avanzare dei contagi sono a rischio le vacanze di 10 milioni di italiani, per una spesa di 4,1 miliardi solo per i turisti nazionali, dei quali quasi 1/3 destinati al cibo, tra souvenir e pranzi e cenoni in ristoranti e agriturismi. E’ quanto stima la Coldiretti sugli effetti delle crescenti per gli effetti della variante Omicron che ha portato in molti casi a disdette.

A pagare il prezzo piu’ salato sono – sottolinea Coldiretti – le strutture impegnate nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir con la cancellazione di molti eventi legati al Natale e Capodanno nelle localita’ turistiche, a partire dalle tradizionali feste in piazza. In montagna gli effetti si fanno pero’ sentire sull’intero indotto delle vacanze, dall’attivita’ dei rifugi alle malghe fino alle aziende agricole con le attivita’ di allevamento e coltivazione impegnate a garantire le forniture alimentari.

Proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che – continua la Coldiretti – svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento. Un numero crescente di italiani sta ripensando i programmi iniziali magari organizzando una vacanza di prossimita’ soprattutto nei piccoli borghi che – sottolinea la Coldiretti –

Coniuga di coniugare la voglia di tranquillita’ con la possibilita’ di godere di spazi di liberta’ piu’ ampi lontano dalle citta’ o dai luoghi turistici piu’ affollati. Questo fenomeno e’ favorito anche – continua Coldiretti – dalla diffusione capillare nei piccoli comuni di una rete composta da 24mila strutture agrituristiche con 253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola secondo Campagna Amica Terranostra