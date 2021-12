“Musumeci ogni giorno ci rende piu’ difficile la sua ricandidatura. Farebbe bene a lavorare per ricomporre una maggioranza. Il sindaco di Messina, De Luca, ha detto che si candidera’ alla presidenza se sara’ in campo Musumeci… quindi il governatore lavori per unire il centrodestra. Nei fatti, in Sicilia in questo momento non vedo unita una maggioranza sul suo nome. “

Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, leader di FI, incontrando i giornalisti per gli auguri di fine anno.