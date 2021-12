Scuola, Musumeci: “Bene linea Draghi, è l’ultima cosa che vorrei chiudere”

“Sulla didattica in presenza condivido la linea del presidente DRAGHI: noi l’abbiamo sempre sostenuta”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo a Sky Tg24. “In Sicilia non abbiamo dovuto registrare fino adesso casi di particolare allarme e speriamo si mantenga questa situazione – aggiunge – Inoltre sono tanti gli adolescenti che si accostano al vaccino e il personale scolastico è già stato vaccinato. Sono convinto che possiamo mantenere una certa flessibilità almeno fino a quando i dati saranno dalla nostra parte. Un ragazzo che va scuola è una preziosa risorsa per tutti. L’ultimo spazio che vorrei chiudere è la scuola