San Cataldo. Mozione del gruppo “Riprendiamoci la Città per la rimozione di fioriere e dissuasori dalla piazza mons. Cataldo Naro.

SAN CATALDO. Riportare la piazza Madrice, oggi mons. Cataldo Naro, al preesistente stato privo di elementi di arredo urbani. E’ lo spirito della mozione consiliare che è stata presentata dal gruppo “Riprendiamoci la Città” per essere discussa nel prossimo consiglio comunale. In particolare, nella mozione è stato ricordato che “in campagna elettorale il gruppo politico di Riprendiamico la Città ha mostrato da subito il proprio disappunto manifestando la volontà, qualora eletti, di volere rimuovere immediatamente quanto istallato in distonia totale dall’unitarietà della Piazza Madrice oggi Piazza Mons. Cataldo Naro; analogamente altri gruppi politici facenti parte dell’attuale maggioranza , avevano concordato sulla necessità di rimuovere immediatamente gli arredi frettolosamente disposti sulla piazza che in realtà deturpano la stessa”.

Nella mozione viene fatto notare che “Piazza Mons. Cataldo Naro è certamente il luogo più rappresentativo dell’identità sancataldese. Un luogo che evoca e simboleggia i valori costitutivi della nostra comunità locale, che va tutelata e riqualificata sulla base di un progetto organico che tenga conto della storia del luogo, del suo pregio architettonico e del contesto storico in cui è ubicata”. Secondo il gruppo Riprendiamoci la Città: “ È a tutti evidente che l’installazione di dodici fioriere e di sedici dissuasori fissi nello spazio adiacente il sagrato della Chiesa Madre oltre a deturpare e svilire l’intera piazza, pone un problema di sicurezza pubblica soprattutto in considerazione del fatto che lì si svolgono le più importanti manifestazioni religiose e della pietà popolare (processione del Santo patrono, Corpus Domini, processione di San Giuvannuzzu il Giovedì Santo, mattutino del Venerdì Santo ecc.)”.

“Per tali motivi il gruppo ha presentato in data 23 Novembre 2021 un’apposita mozione consiliare con la quale si invitano i consiglieri comunali ad approvare la stessa al fine di fare carico all’Amministrazione Comunale di provvedere immediatamente alla rimozione degli arredi succitati, dando mandato al Sindaco e agli Assessori di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale di prevedere un’idonea progettualità che possa effettivamente chiamarsi “Intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana” nell’ambito di un contesto storico.