Rigenerazione Urbana, pubblicato elenco dei progetti beneficiari. Cancelleri: “Circa 420 milioni alla Sicilia”

Pubblicato oggi il decreto per l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. “Lavoriamo su questa enorme misura già dai governi Conte” commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l’on. Giancarlo Cancelleri.

“Circa 420 milioni alla Sicilia, per tantissimi comuni prenderanno forma azioni volte al recupero e alla riqualificazione di spazi urbani e interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale” continua il sottosegretario Cancelleri. “Una misura che grazie anche ai fondi del PNRR stanzia ben 3,4 miliardi per progetti che contribuiranno a rendere le città più sostenibili e a misura d’uomo, circa 420 milioni sono i fondi destinati alla Sicilia” conclude Cancelleri.