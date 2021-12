Ragazzi morti in incidente stradale a Niscemi, Musumeci: «Dolore difficile da accettare»

«Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia più sentita vicinanza, insieme a quella di tutto il governo regionale, ai familiari e all’intera comunità di Niscemi per l’immane tragedia che li ha colpiti. Un dolore ancora più profondo e difficile da accettare data la giovane età di Gaetano, Rosario e Alessandro. In questa giornata, le mie preghiere vanno anche al loro amico che continua a lottare per la vita».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in un messaggio al sindaco di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nel giorno del lutto cittadino per i tre ragazzi morti sabato scorso sulla Strada provinciale 11.