Provincia di Caltanissetta, controlli anti-covid (video): sostanziale rispetto delle norme. “Rischiano” Gela e Niscemi

CALTANISSETTA – Nisseni responsabili e “vaccinati”. Covid e controlli ecco l’analisi e le cifre dei primi giorni, sciorinati dal questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari: “Nella provincia svolti circa mille controlli al giorno. Oscilliamo tra i 500 del primo giorno ed i mille di ieri, quindi c’è un crescendo, ma il dato importante è che rispetto al numero dei controlli abbiamo un numero inferiore, rispetto al dato nazionale, di sanzioni”.

Un’enunciazione che lascia ben presagire per l’imminente periodo di festività. Il Questore sottolinea: “Nella nostra provincia, tolte Gela e Niscemi, abbiamo un sostanziale rispetto delle norme anti-covid. sia nell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, sia nel possesso del super green pass per l’accesso a luoghi in cui è richiesto. C’è un rispetto generalizzato, cosa che invece come ricordate, purtroppo non era accaduto nella primavera scorsa. N’amu insignatu (ndr Abbiamo imparato). Spero che ci siano analoghi miglioramenti nelle aree di cui sopra (Gela e Niscemi) perchè rischiano seriamente misure maggiori localizzate di contenimento”.

Per esemplificare, Ricifari cita: “Ieri a Niscemi in una sala scommesse, il titolare e sette avventori, tutti privi di green pass: tutti sanzionati”.