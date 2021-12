Promozione. L’Atletico Nissa piega il Motta. Decisivo il rigore di Vincenzo Firingeli.

In Promozione, prodezza dell’Atletico Nissa. La squadra di Alessio Sferrazza ha battuto 1-0 il Motta Fc 2011. Autore del gol partita è stato Vincenzo Firingeli su calcio di rigore. Il tiro dal dischetto è stato concesso dall’arbitro per un fallo commesso su Genova (nella foto Firingeli e Genova).

Dagli undici metri s’è presentato il capitano dell’Atletico Nissa che non ha fallito. Un gol che s’è rivelato decisivo in una partita molto combattuta nella quale le due squadre si sono sfidate senza remore.

Ha vinto l’Atletico Nissa, ma il Motta ha avuto l’occasione per andare a segno, ma la traversa e alcune belle parate di Chimenti non hanno permesso alla seconda forza del campionato di passare. In questo modo, la squadra del presidente Sergio Iacona e del dg Antonio Emma è riuscita a conquistare un successo fondamentale per rilanciarsi in classifica risalendo la china dopo le prestazioni registrate nelle due gare precedenti.

E domenica prossima l’Atletico Nissa chiude il girone d’andata andando a sfidare sul suo terreno di gioco il Don Bosco 2000.