Poimo, lo scooter gonfiabile che si infila in uno zaino.

Giappone -Si chiama Poimo , acronimo che sta per “mobilità portatile e gonfiabile”; è realizzato in poliuretano termoplastico e si appoggia su una piattaforma elettrica a quattro ruote simile a uno skateboard. Una volta gonfiato, regge il peso della persona, si attacca al gruppo propulsore elettrico ed è pronto per viaggiare.

Una volta arrivato a destinazione, il pilota in pochi secondi può sgonfiarlo e infilarlo in uno zaino. Poi si può ringonfiare (usando un piccolo compressore) in 2 minuti e può funzionare per 90 minuti a 15 km/h. Il prezzo? Lo stanno definendo perché le prime consegne sono previste per marzo 2022.

L’idea a noi può sembrare un po’ folle ma per i giapponesi potrebbe costituire una svolta perché a Tokyo è impossibile trovare un parcheggio anche solo per uno scooter.