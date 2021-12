PD Caltanissetta, ‘agorà democratica’: nuova strada per le aree interne, domenica 19 dicembre all’Istituto Testasecca

Una nuova strada per le aree interne, è questo il titolo della prima agorà democratica della provincia di Caltanissetta, che si terrà domenica 19 dicembre, di mattina, a partire dalle 10:30, presso l’Istituto Testasecca.

Un appuntamento voluto dal Partito democratico, ma aperto alla partecipazione del mondo associativo, dei sindacati, delle imprese e di chiunque voglia contribuire con le proprie idee alla costruzione di un futuro diverso per l’Italia e per la Sicilia.

Domenica si parlerà di aree interne, a pochi giorni dalla classica del Sole 24 Ore che ha ulteriormente certificato i profondi divari territoriali che caratterizzano il nostro paese.

Sotto questo profilo, la condizione di Caltanissetta è paradigmatica: bassi redditi e disoccupazione diffusa, alti tassi di dispersione scolastica e gap educativo che si consuma sin dalla primissima infanzia, diritti di cittadinanza sistematicamente negati, dalla mobilità all’accesso alla salute.

Questa situazione impone la ricerca di una strada nuova, che muova da parole semplici: lavoro, ambiente, cultura e diritti.

L’incontro di domenica sarà l’occasione per rifletterne insieme e per avviare una discussione che proseguirà nelle prossime settimane, sulla rete e in tutti i comuni della provincia.

Perché questo territorio ha un bisogno disperato di buona politica ed il PD è impegnato ad offrirla.