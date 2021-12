Nissa. Seckan e Diop per “motivi disciplinari” non fanno più parte della rosa. Antonino Monterosso nuovo consulente di mercato.

Nelle ultime ore sono due le novità in casa Nissa, La prima è che l’attaccante Seckan e il difensore centrale Diop per “motivi disciplinari” non fanno più parte della rosa della prima squadra. La Nissa ha annunciato che, quanto prima, interverrà sul mercato per acquisire le prestazioni di nuovi giocatori che andranno a sostituire i partenti.

La seconda è che oggi la Nissa, sempre tramite comunicato ufficiale, ha dato il benvenuto al nuovo consulente sportivo e di mercato della squadra biancoscudata, Antonino Monterosso, siracusano. Quest’ultimo, come riporta la pagina web della società, ha già ricoperto il ruolo di direttore generale ad Acireale, Ragusa e Viterbo.

Va ricordato che lo stesso neo consulente di mercato ha ricoperto per alcuni mesi il ruolo di presidente della Nissa quando nel novembre del 2011, con il passaggio di proprietà dall’allora presidente Ilardo ai fratelli Dugo, assunse la presidenza della società biancoscudata.

Monterosso, come riporta il comunicato della società, avrà il compito di consulente personale del presidente Arialdo Giammusso e di collaborare con mister Bognanni per la ricerca di nuovi calciatori. La squadra si sta preparando per la sfida di domenica a Campofranco contro la Mazarese.