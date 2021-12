Musumeci: “In Sicilia musei più tristi di cimitero a mezzanotte”

“I nostri musei sono piu’ tristi di un cimitero a mezzanotte. E’ una situazione vergognosa. Non vengono ammodernati da almeno 20 anni. Con l’assessore Samona’ siamo stati al museo di Agrigento e su 80 lampadine ben 37 erano fulminate”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, durante il tradizionale scambio di auguri di fine anno a Palazzo d’Orleans, a Palermo. “Abbiamo destinato 24 milioni – ha aggiunto – per ammodernare nove musei regionali, la gara dopo due anni non e’ ancora stata svolta. Non appena saranno appaltati i lavori, i musei potranno essere degni di questo nome, ad esempio la casa natale di Pirandello.

Non c’erano i bagni, i disabili non potevano andare al primo piano, c’erano 18 gradini. Aveva un aspetto tetro – ha sottolineato Musumeci – 20 dipendenti e nessuno che sapesse parlare in lingua straniera. L’ho fatto chiudere e recuperato un progetto e aggiungendo risorse, lo abbiamo riaperto con tutti i crismi.

Ci sono i servizi per i disabili, le indicazioni e tutto il resto. Sui beni culturali – ha osservato il presidente della Regione – bisogna cambiare registro, basta autoreferenzialita’. Serve gente in grado di portare milioni di visitatori. Questa terra non cambiera’ mai se nessuno va controcorrente, dovremmo essere un modello europeo”.