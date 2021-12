Sabato 18 dicembre 2021 la Lega San Cataldo incontra la cittadinanza con il proprio gazebo in Corso Sicilia per ascoltare idee, proposte o segnalazioni dei concittadini.

La Lega in una nota stampa sottolinea: “Non è uno slogan ma, al contrario, è mettere in atto un impegno che ci siamo assunti durante la campagna elettorale, mentre giravamo il paese, casa per casa. Bussando alle porte dei nostri concittadini, infatti, noi presentavamo il programma del nostro candidato sindaco Claudio Vassallo e avanzavamo le nostre proposte. Chi ci accoglieva mostrava interesse tuttavia, in alcuni di loro leggevamo problemi che andavano oltre il generale.

I loro occhi raccontavano di stenti per arrivare a fine mese, di fatica a trovare un lavoro, di solitudine, di nostalgia dei figli emigrati, di mancanza di sostegno per gli ammalati in casa. Fu allora che decidemmo che dovevamo fare di più per essere ancora più vicini alla nostra popolazione, non solo nei problemi evidenti (buche per le strade, immondizia, videosorveglianza, ecc.) ma anche in quelli più intimi.

Abbiamo pensato quindi a un gazebo, per avere l’opportunità di socializzare o di creare un contatto fra la gente comune e i nostri rappresentati: i consiglieri comunali Bartolo Mangione e Rosario Aprile e anche il nostro On. Alessandro Pagano, Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Lega alla Camera dei Deputati.

La Lega ha a cuore gli interessi della nostra San Cataldo e noi lavoriamo per risollevare la nostra città, anche moralmente.