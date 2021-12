La DC Nuova si prepara nel nisseno alle prossime elezioni regionali e nei vari comuni

Anche a Caltanissetta ci si prepara alle prossime elezioni, sia regionali che amministrative, nei vari comuni della provincia. La Dc Nuova sarà presente in tutti i comuni, e in tutte le circoscrizioni con una lista propria, con una lista autonoma. Vogliamo dare agli elettori la possibilità di ritrovare nella scheda elettorale il simbolo della Democrazia Cristiana e potere esprimere un voto ideale e di valori.

Le liste saranno composte da volti nuovi, ricche di giovani e di donne, in linea con le direttive del nostro commissario regionale Totò Cuffaro, così come già avvenuto nella vicina San Cataldo, dove una lista giovane e creata in poco più di due mesi, ha permesso di sfiorare le soglie di sbarramento del 5%. Risultato che ci ha molto soddisfatto perché ha centrato l’obbiettivo di riportare in politica gli insegnamenti di Don Sturzo, Giuseppe Alessi e De Gasperi.

La nuova DC, basandosi sulla sua storia, vuole essere protagonista di una POLITICA NUOVA, giovane, ed al passo coi tempi; per questo accanto all’esperienza di chi la politica l’ha vissuta, vuole affiancare forze nuove piene d’energia e di entusiasmo, vuole persone che abbiano tanta voglia di dimostrare che i giovani possono cambiare attivamente le sorti del nostro territorio.

Vogliamo tornare alle origini portando nella politica locale gli ideali di cristianità, di cooperazione di impegno sociale. Siamo accanto a chi ha bisogno di un sostegno e di attenzioni.

Per questo il nostro programma politico sarà rivolto ad attenzionare tutte le problematiche che da circa vent’anni attanagliano il nostro territorio, a partire dalla viabilità, che con strade ormai fatiscenti non solo rendono difficoltosi i collegamenti tra i vari territori, ma influenzano negativamente lo sviluppo socioeconomico della nostra provincia.

Vogliamo occuparci di famiglia, partendo dall’assistenza alle famiglie in difficoltà, con minori e con disabili, perché nessuno si debba più sentire abbandonato.

Per questo motivo la DC punta sulle donne che dimostrano ogni giorno di saper gestire egregiamente famiglia, lavoro e figli; i nostri elettori sono come dei figli di cui vogliamo prenderci cura ed ai quali vogliamo dare il nostro sostegno.

Abbiamo in programma di occuparci di agricoltura, per favorire l’investimento in strutture anche consorziali atte a favorire la produzione di commercio sostenibile rendendo competitivi i nostri prodotti.

Vogliamo occuparci di rinnovamento energetico, attingendo a tutte quelle risorse messe a disposizione dalla comunità europea, che possono garantirci la tutela dell’ambiente e la produzione d’energia da fonti rinnovabili avendo così un impatto economico non indifferente.

Personalmente intendo garantire il mio impegno nella formazione di un gruppo composto da persone che sposino attivamente il progetto di crescita e di sviluppo; con questo scopo ogni giorno incontro chi con spirito d’abnegazione e voglia di esserci vuole dare il suo contributo per la rinascita della buona politica.