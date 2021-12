Italia, covid inarrestabile: nuovo record, 126.888 contagi e 156 morti

Nuova impennata dei positivi al Covid, saliti a 126.888 (oltre 28mila in piu’ rispetto a ieri) con 1,15 milioni di tamponi (+120mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 156 decessi (+8) e un tasso di positivita’ dell’11% (+1,5%). In Lombardia sono 39.152 i nuovi casi (circa un terzo del totale), in Toscana 15.830 e in Piemonte 11.515. Gli attualmente contagiati salgono a 779.463 (+104.598) dei quali 10.866 ricoverati nei reparti ordinari (+288) e 1.226 in terapia intensiva (+41). Restano in isolamento domiciliare 767mila pazienti mentre sono 22.246 le persone dimesse o guarite.