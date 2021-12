Italia, 80enne uccide la moglie gravemente malata nella notte della vigilia di Natale

Un ottantenne della zona di Amelia e’ stato arrestato per avere ucciso la moglie, coetanea, con un colpo d’arma da fuoco nella loro abitazione nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Omicidio volontario il reato del quale e’ accusato. Il procuratore di TERNI Alberto Liguori ha parlato con l’ANSA di un delitto legato “alla disperazione”. “Un dramma umano dovuto alla malattia”, ha aggiunto. Secondo quanto si e’ appreso la donna era gravemente malata. Su quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri. In particolare per stabilire se l’uomo abbia agito solo di sua iniziativa o in qualche modo sollecitato dalla moglie.