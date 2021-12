Il nisseno Flavio Vicari e Andrea Greco alla guida del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia.

Il nisseno Flavio Vicari e l’ennese Andrea Greco alla guida del Co.R della Sicilia. Si è svolta venerdì 10 dicembre a Palermo la prima riunione per il nuovo biennio del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia (Co.R). Il Co.R. ha eletto come coordinatore regionale il nisseno Flavio Vicari del liceo ‘R.Settimo’ e come vice coordinatore l’ennese Andrea Greco dell’IIS ‘Napoleone Colajanni’.

Il Co.R., massimo organo istituzionale di rappresentanza regionale delle studentesse e degli studenti, è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Indipendente da qualsiasi corrente politica, formula proposte collaborando con gli enti locali, mettendo in luce le esigenze dei singoli territori. Assicura il più ampio confronto tra studentesse e studenti e promuove iniziative di partecipazione studentesca su tutti i livelli della rappresentanza.

Tutti i presidenti delle consulte provinciali studentesche che compongono il Co.R si sono mostrati pronti ad offrire una piena e consapevole rappresentanza a tutti gli studenti della regione, animati da un grande senso di responsabilità e del dovere.

Ringraziando per l’attestazione di fiducia, i neoeletti coordinatore e vice coordinatore dichiarano che lavoreranno al massimo delle loro capacità per assolvere al meglio a questi compiti. A supportare i lavori del Co.R il prof. Giovanni Caramazza dell USR Sicilia. Flavio Vicari Coordinatore Regionale Co.R. CPS Sicilia Andrea Greco Vice coordinatore regionale Co.R. CPS Sicilia.