Gela, centro diurno autismo: Asp Caltanissetta …paradossale, il mancato miracolo dell’Addolorata

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il 3 novembre 2021 il direttore sanitario Asp di Caltanissetta Dott.ssa Marcella Santino nel corso di un incontro con alcune associazioni ha trionfalmente promesso l’apertura del centro diurno per l’autismo di Gela entro l’8 dicembre 2021. L’anzidetta data ha suscitato qualche perplessità tuttavia riflettendo a mente serena, si è ipotizzato che la Dottoressa confidasse nel c.d “miracolo sanitario dell’Immacolata”.

Le speranze delle famiglie, questa volta, sembravano concrete soprattutto perché più che nell’Asp di Caltanissetta che da oltre due anni detiene infruttuosamente l’immobile si auspicava un intervento risolutivo divino. Purtroppo, invece, occorre constatare che per quanto concerne la sanità locale neppure i santi riescono a sbloccare una situazione ormai paradossale.

Del resto per i miracoli serve dedizione la stessa che i nostri amministratori dell’Asp Caltanissetta non sembrano aver profuso ad oggi ne’ per le problematiche dell’autismo ne’ per quelle della psichiatra né per le altre criticità del territorio. Confidiamo in Babbo Natale o nella Befana o nei Re Magi sperando che per il 25 Dicembre 2021 o al massimo per il 6 Gennaio 2022 il centro diurno per l’autismo possa finalmente aprire i battenti ed a Gela possano finalmente arrivare gli psichiatri, i terapisti, i medici e tutto il personale necessario per garantire i servizi essenziali previsti dalla legge.

A ciò fa da contraltare anche l’amministrazione comunale la quale dopo aver profuso promesse ed impegni disattende quanto trionfalmente proclamato. Ad oggi, infatti, nonostante le roboanti promesse dell’Assessore Gnoffo il servizio Asacom risulta ancora fermo, ed il tavolo tecnico per la disabilità ancora una chimera. Fa riflettere il fatto che l’attivazione del tavolo tecnico totalmente a costo zero per l’amministrazione sia ancora in alto mare con il rischio serio e concreto di non poter censire i bisogni del territorio e quindi intercettare fondi necessari per assicurare i servizi alle famiglie gelesi con a carico persone con disabilità.

Gelautismo, il presidente Concetta Monachella