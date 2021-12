Delia. Covid: da oggi scuole chiuse sino al 18 dicembre. I casi di positività sono saliti complessivamente a 60.

DELIA. Non si arresta la curva del contagio a Delia. Nel piccolo Comune dell’entroterra nisseno sono ora 60 i casi di Covid che si sono fin qui registrati. Nell’ultimo bollettino dell’Asp sono stati segnalati altri 13 casi che hanno portato il numero dei positivi a 60, di cui 59 in quarantena domiciliare e solo uno ricoverato in malattie infettive.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha anche disposto la chiusura delle scuole cittadine da oggi 13 dicembre al 18 dicembre. Nel ricordare che Delia non è né zona rossa e nemmeno zona arancione, il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente per la chiusura di tutte le scuole con un’”assunzione di responsabilità personale” nella qualità di massima autorità sanitaria cittadina. Il sindaco ha anche invitato tutti ad informarsi prima di parlare. Sarà attivata la Dad nelle scuole cittadine.