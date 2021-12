Capodanno ‘tranquillo’, vietare i botti: Caltanissetta Protagonista chiede ordinanza al sindaco

CALTANISSETTA – Nota stampa di Caltanissetta Protagonista che invita il sindaco del capoluogo nisseno ad emanare un’ordinanza per vietare l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio per il capodanno. Ecco il testo integrale della missiva.

I sottoscritti Salvatore Petrantoni, Giovanna Mulè, Michele Giarratana , Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista Invitano la S.V. a redigere ed emanare, per tempo, l’ordinanza di divieto riguardante l’utilizzo dei botti e fuochi d’artificio in occasione della festività dell’ultimo dell’anno; Gli scriventi ricordano che l’utilizzo indiscriminato di questi botti è causa di forte trauma per i nostri animali domestici, oltre che, principalmente, uno strumento pericoloso per gli utilizzatori non esperti.

Pertanto gli eventuali incidenti causerebbero un ulteriore aggravio al lavoro dei medici ed operatori del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia già altamente congestionato per l’emergenza Covid-19. Sicuri di un Vostro solerte riscontro l’occasione è gradita per porgerle affettuosi auguri.

Salvatore Petrantoni Giovanna Mulè Michele Giarratana