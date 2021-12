Campofranco tra i Borghi d’Italia. Firmato protocollo d’intesa con Aics.

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco ha aderito all’iniziativa dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS) in materia di ripresa economica e turismo, spingendoci a guardare e soprattutto a valorizzare meglio ciò che ci circonda e che occorre pertanto dare un nuovo impulso all’economia locale con un progetto che valorizzi il potenziale per certi versi inespresso di Campofranco, incentivi la ripartenza della nostra comunità espressione di ospitalità, cultura e bellezza.

Così il sindaco Rino Pitanza: “Abbiamo deliberato e aderito in maniera convinta che fare rete tra i territori attraverso il turismo e promuovere e aderire a idee progettuali del genere, sia utile a rilanciare l’offerta turistica e culturale della nostra comunità”.

E così la sottoscrizione telematica del protocollo d’intesa tra il Sindaco di Campofranco e la sede nazionale di Roma dell’AICS, vedrà seduto il Comune di Campofranco al tavolo della progettazione turistico culturale dall’Associazione BORGHI AICS Italia insieme e tramite il comitato di Agrigento del presidente Giuseppe Petix.

La pandemia ha congelato il turismo internazionale ed è ora di ritrovare e unirsi le centinaia di piccoli centri disseminati sul territorio nazionale e non solo sempre gli stessi e sfruttatissimi. L’AICS ne ha censiti in questi mesi circa 1.500 e ha creato per loro un portale, strumento di marketing e promozione che conta su un pubblico di più di un milione di potenziali visitatori. “Tra la bellezza dei luoghi, la loro storia e il cibo superlativo di questa Italia cosiddetta “minore” c’è la materia prima per un prodotto turistico originale a un costo competitivo e invitante sia per i gruppi organizzati che per singoli visitatori. Stiamo lavorando a questo- ha concluso Pitanza – Campofranco c’è. Campofranco presente!”.