Campionati regionali Trail running e Mtb 2021: premiata la Racing Team 22.

Presso la “Sala De Seta” dei Cantieri Culturali della Zisa a Palermo si è svolta la Premiazione dei Campionati regionali 2021 Trail running e MTB GF/XC del Centro Sportivo Italiano. Qui la Squadra Sancataldese A.s.d Racing Team 22 è stata premiata per aver concluso con una 3^posizione in classifica generale MTB e 2^ per i migliori 8 bikers!

Questo importante risultato è stato ottenuto grazie alla partecipazione a tutte le tappe organizzate dal CSI nelle varie località siciliane da moltissimi dei nostri Atleti, concludendole sempre con ottimi piazzameti e portando punti per la classifica finale.

Infatti, sono stati anche premiati i nostri migliori bikers per i risultati ottenuti nelle varie categorie individuali:

Cat. èlite Master Sport: 2°p. Luigi Martorana,

Cat. Master 2: 3°p Claudio Alessi,

Cat. Master 1: 1°p Andrea Anzalone e Campione Regionale CSI,

Cat. Master 1: 2°p Davide Ciotta,

Cat. Master 1: 3°p Giuseppe Lovalenti.

La Asd Racing Team 22 ha ringraziato tutti i suoi Sponsor ed è già a lavoro per il 2022.