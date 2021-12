Caltanissetta, un cittadino: “Bisogna creare una casetta dei libri in lingua inglese”

“In un mondo sempre più internazionale la conoscenza della lingua inglese diventa imprescindibile” ed ecco che un cittadino, Armando Turturici, propone l’istallazione di una casetta che contenga soltanto testi in lingua inglese.

“Nulla di utopico ma un messaggio che sia da leggere anche in modo simbolico promuovendo l’apertura verso la conoscenza della lingua inglese. A Caltanissetta potremmo diventare promotori di una visione ancora poco esplorata nel resto dell’Italia – ha proseguito Turturici -. D’altronde, il book crossing nasce negli Stati Uniti proprio con uno slogan in inglese “take a book, leave a book!”.

Questa casetta, in inglese “Little Free Library”, potrebbe essere riempita da fumetti in inglese, letture graduate, romanzi in inglese con testo a fronte in italiano, ma anche da classici della letteratura mondiale, reperibili anche a bassissimo costo (parlo dei “Wordsworth classics” da 1,50 a 4 euro)”.

Il promotore ha già pensato dove potrebbe essere collocata questa “English Library”. Si tratta di un parco, luogo dove i bambini e gli adolescenti si possono muovere con libertà e autonomia e dove possono soffermarsi per leggere in una panchina e poi riposare il libro.