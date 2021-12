Caltanissetta, traffico in tilt: code chilometriche, camion perde nafta e blocca parte alta della città

CALTANISSETTA – Città in tilt, traffico bloccato, automobilisti furenti. Stamani intorno alle 7 un camion ha perso del gasolio nella parte alta di viale della Regione. Sono scattate le operazioni di pulizia del manto stradale che però hanno creato intasamenti paurosi in via Leone XIII, via Costa, in via Guastaferro, nella parte alta del viale della Regione. Alcuni automobilisti per percorrere meno di 800 metri hanno impiegato oltre un’ora.

La situazione di caos è ulteriormente degenerata visto l’orario concomitante con l’ingresso degli studenti nelle scuole.

Ulteriore motivo di intasamento l’arrivo nel capoluogo nisseno degli studenti fuorisede con mezzi propri o bus extraurbani.

Al momento nella parte alta della città il traffico è completamento bloccato.