I cittadini pagano le tasse e, in cambio, chiedono adeguati servizi nel territorio di appartenenza. In questa “richieste” si include anche un manto stradale in buono stato.

Da una segnalazione pervenuta al nostro giornale, in via Tomasi di Lampedusa n. 60 questo presupposto non è sempre valido.

Una conseguenza presumibilmente causata dalle forti piogge cadute nelle ultime settimane ma che, comunque, deve essere tempestivamente sanata.