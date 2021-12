Caltanissetta, Salamone (FIMP): dal 1 gennaio riaperti i punti di primo intervento pediatrico

Dal 1 gennaio 2022 saranno riaperti i punti di primo intervento pediatrico in provincia di Caltanissetta.

A darne notizia è il segretario provinciale FIMP Pietro Salamone (nella foto).

A stabilirlo sono state le cure primarie rappresentate da Gabriele Roccia e la FIMP i cui referenti sono il Segretario Pietro Salamone e Concetta Volpe.

I punti di primo intervento pediatrico erano stati chiusi ad aprile 2020 in seguito alla grande diffusione del virus Sars Cov-2. Una chiusura forzata dei PPIP ritenuta necessaria per salvaguardare dal contagio i sanitari che vi lavoravano e impedire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro.

Dopo quasi due anni il comitato aziendale, su proposta del sindacato e con la collaborazione del direttore di cure primarie, ha deciso per la riapertura di questi punti.

A questo è proseguita la delibera immediatamente esecutiva del direttore generale ASP Alessandro Caltagirone e il primo gennaio si potrà tornare a usufruire del servizio.

“Ai PPIP – ha spiegato il dottore Pietro Salamone – potranno affluire tutti i bambini in fascia pediatrica per visite non differibili con codici bianco e verde. Per garantire il minor rischio di contagio e di assembramento se non necessario si suggerisce di concordare telefonicamente la visita con il pediatra. La prestazione sarà eseguita seguendo le regole imposte dalla pandemia Covid”.

I punti di primo intervento in provincia saranno 4 e aperti tutti i giorni prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 20.00

LE SEDI :

P.P.I.-P DI CALTANISSETTA : POLIAMBULATORIO DI VIA MALTA COORDINATO DAL DR MARIO PERNA

P.P.I.-P DI GELA : PRESIDIO OSP. VITTORIO EMAMUELE COORDINATO DALLA DR.SSA RITA DOMOCOLI

P.P.I.-P DI SAN CATALDO : POLIAMB. DI SAN CATALDO COORDINATO DALLA DR.SSA CONCETTA VOLPE

P.P.I.-P DI MUSSOMELI : PRESSOPOLIAMB. DI VIA MANZONI COORDINATO DALLADR.SSA FLAVIA MULE’