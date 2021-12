Caltanissetta, CGIL: “Nessuna sensibilità per i lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti nelle 5 terre”

Riceviamo e pubblichiamo la nota della segretaria Generale CGIL Rosanna Moncada e del responsabile Provinciale Igiene ambientale FP CGIL Paolo Anzaldi in merito ai lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti nelle 5 terre. Rosanna Moncada Riceviamo e pubblichiamo la nota della segretaria Generale CGIL Rosanna Moncada e del responsabile Provinciale Igiene ambientale FP CGIL Paolo Anzaldi in merito ai lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti nelle 5 terre.

“Siamo enormemente preoccupati in merito alla proposta formulata dalla Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud relativamente all’assunzione dei lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti ancora dipendenti La Ditta Tekra in servizio presso i comuni delle cosiddette 5 terre. Ci viene comunicato che la SRR impianti nelle more di acquisire un parere da parte dell’ ANAC in merito a una proposta da parte sindacale sulla possibilità di applicare la clausola sociale di cui all’ articolo 50 del T.U Appalti, procederà all’assunzione dei suddetti lavoratori attraverso il ricorso a un contratto di somministrazione di lavoro tramite società interinale.

Siamo letteralmente sbigottiti perché non solo la Impianti Srr formulerà un quesito su un chiarimento e un parere ANAC che la stessa ha fornito al tavolo sindacale e che conteneva il riferimento all’’applicazione della clausola sociale, ma , in merito alle dichiarazione da parte dell’amministratore unico ingegnere Giovanna Picone che rassicura che i lavoratori saranno assunti con lo stesso livello e anzianità di servizio ci domandiamo se è ammissibile e come potrà una società a partecipazione pubblica garantire ,attraverso la società interinale alla quale sarà demandata l’assunzione di questi lavoratori , il livello e la anzianità di servizio, considerato che ,trattandosi di una procedura selettiva aperta al pubblico, si tratterebbe non solo di nuova assunzione ma dovrebbe procedere garantendo i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza pubblicità e imparzialità.

Di certo lo invieremo noi il quesito all’ANAC su quanto stia accadendo e, nelle more , abbiamo convocato un assemblea dei lavoratori per domenica 12 Dicembre presso la sede della Camera del lavoro di Sommatino per condividere un percorso di sit-in davanti ciascun Comune delle 5 terre per rappresentare ai Sindaci la gravità di quanto si sta verificando, perché a quanto pare non riscontriamo alcuna particolare sensibilità e attenzione da parte della politica locale nei confronti del destino di questi lavoratori.