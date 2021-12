Caltanissetta, Associazione Iside per l’inclusione: avviati corsi di lingue straniere e informatica

Per quest’anno terminano i corsi organizzati dall’associazione “Iside”.

Due progettualità che riguardavano il corso di arabo tenuto dalla professoressa Ilaria Longombardo e il corso di informatica tenuto dal professore Massimo Pepe.

“Siamo molto entusiaste del successo ottenuto dalle attività organizzate in questo ultimo anno, nonostante la situazione epidermiologica, e non vede l’ora che arrivi l’anno nuovo per attivare nuovi progetti” hanno commentato la presidentessa Elettra Andolina e la vicepresidentessa Ilaria Longombardo (insieme nella foto).

Già l’associazione ha in cantiere un corso di lingua cinese, destinato a tutti coloro intendano approcciarsi per la prima volta a tale lingua e cultura e sarà tenuto dal professore Armando Turturici.

Il corso, della totalità di 30 ore, prevede la scelta tra due opzioni. La prima prevede l’apprendimento di tutte le ore solamente della lingua cinese; la seconda prevede una suddivisione di 25 ore riservate al cinese e le altre 5 al giapponese.

Gli incontri si terranno presso la sede Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni”, via Xiboli 310 a Caltanissetta e prevede un contributo di 50 euro. Le iscrizioni si prorogano fino al 31 dicembre e partirà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

L’obiettivo principale dell’associazione è sempre stato quello di far accrescere ancor di più gli orizzonti dei cittadini attraverso lo studio e la conoscenza di altre culture e, altresì, di attività utili soprattutto nella quotidianità.