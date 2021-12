Blitz dei medici No Vax all’assemblea dell’Ordine a Roma: insulti e spintoni, interviene la polizia

Bagarre durante l’assemblea dell’Ordine dei medici a Roma. Una cinquantina di sanitari ha interrotto l’incontro, protestando contro l’obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. Sono volati insulti e qualche spintone, tra urla come “vergogna” e “mafiosi”. Per ristabilire l’ordine, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.

“Nell’Ordine dei medici ci sono professionisti che non pagano la tassa annuale, ma invece ci si sbriga a sospendere i medici che non sono vaccinati”, accusa uno dei medici No Vax presenti alla protesta, una 50enne romana che lavora nell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. “Per il fatto di non essere vaccinata sono stata demansionata: ora il mio compito è contattare i pazienti per fissare gli appuntamenti sull’assistenza medica”.

La telefonata del ministro Speranza al presidente dell’Ordine

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sentito telefonicamente il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, dopo quanto accaduto. Il ministro ha espresso “sostegno e solidarietà” oltre che “gratitudine per il lavoro quotidiano svolto a tutela del diritto alla salute”.

Anelli (Fnomceo): “Protesta intollerabile”Quando accaduto è “inaccettabile e intollerabile, nei tempi e nei modi”, dice il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. “Fermi restando i risvolti disciplinari e giudiziari di alcuni comportamenti come quelli visti oggi – aggiunge – gli Ordini avvieranno immediatamente la procedura per rilevare i medici non vaccinati”.