A Gela il Fai promuove per il 17 dicembre l’evento “Sicilia. Un paradiso terrestre tra mito e natura”.

Dopo il successo delle Giornate FAI d’Autunno e delle Giornate FAI scuola, la Delegazione FAI di Caltanissetta saluta il suo primo anno di intensa attività con l’evento “Sicilia. Un paradiso terrestre tra mito e natura” il prossimo venerdì 17 dicembre alle ore 17.30 presso l’ex chiesa San Giovanni a Gela.

Una riflessione dal sapore di “buoni propositi” di fine anno, un excursus storico, archeologico e naturalistico sulla Sicilia con 3 relatori di eccellenza. Moderati da Francesco Vacirca, delegato Ambiente FAI Caltanissetta, e salutati dalla capodelegazione prof.ssa Giulia Carciotto e dal Sindaco avv. Lucio Greco, che sostiene l’evento con il gratuito patrocinio, interverranno: il prof. Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree presso l’Università di Palermo e autore del libro “Il giardino del Mediterraneo”, la prof.ssa Caterina Ingoglia docente di Metodologia della ricerca archeologica e componente del cts del Parco archeologico di Gela, il dott. Giuseppe Lo Pilato, direttore del Giardino della Kolymbetra bene FAI.

La bellezza del paesaggio mediterraneo evoca e immortala luoghi in cui colture e resti archeologici si intersecano, da millenni, in un racconto ora mito ora storia e in cui la città di Gela, antica e potente colonia greca, gioca un ruolo fondamentale. Ecco che i mandorli, la terra africana di Pantelleria in cui si narra che Ulisse incontrò Nausicaa, il grano, i limoni, il sughero, gli ulivi secolari tra gli antichi templi di Agrigento divengono attori viventi e silenti di un vero e proprio paradiso terrestre chiamato Sicilia di fronte a cui viaggiatori, invasori, artisti, scrittori, da millenni, non hanno potuto provare altro che meraviglia.