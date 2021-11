Il personale di Anas ha provvisoriamente chiuso al traffico l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in direzione Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, per la presenza di gasolio in carreggiata riversato da un mezzo in transito. Sul posto sono gia’ presenti le squadre che provvederanno alla bonifica della carreggiata. L’itinerario alternativo e’ costituito, a partire dallo svincolo di Caltanissetta, dalle statali 640, 626, 122 e 117 bis.