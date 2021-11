Un nome che non passa inosservato.

Un ragazzo di 12 anni della provincia di Sumatra meridionale, in Indonesia, ha recentemente fatto notizia a livello internazionale per il suo nome bizzarro: ABCDEF GHIJK. Il ragazzo ha raccontato che all’inizio era stato deriso e persino vittima di bullismo a causa del suo nome insolito, ma col tempo ne è diventato orgoglioso. Tuttavia, si fa chiamare Adef, poiché è più facile da ricordare e pronunciare.

Il padre del ragazzo, Zulfahmi, ha detto ai giornalisti che aveva scelto il nome sei anni prima della nascita di Adef ed era pronto a chiamare il suo secondo figlio “NOPQ RSTUV” e il terzo “XYZ”. La moglie di Zulfahmi non era d’accordo con l’idea di usare parti dell’alfabeto inglese come nomi anche per gli altri figli, quindi i successivi due figli della coppia furono chiamati Ammar e Attur.