Sicilia. Approvata dall’Ars concessione di un contributo fino a 1000 euro ciascuno per i lavoratori Asu.

Un contributo una tantum fino a 1.000 euro ciascuno per i lavoratori ASU impiegati nei diversi enti della Sicilia è stato deciso dall’Assemblea Regionale Siciliana, con un costo complessivo per le casse della Regione fino a 5 milioni. La proposta era arrivata da Marianna Caronia per favorire l’utilizzo delle somme originariamente destinate alla stabilizzazione ma bloccate da una impugnativa del Governo nazionale.

“Mentre continua il nostro impegno per giungere alla definitiva stabilizzazione di questi lavoratori, abbiamo intanto deciso di deliberare un contributo che dà a questi lavoratori e lavoratrici un giusto riconoscimento per l’impegno che, come tanti altri, hanno messo in questi mesi di pandemia, pur avendo una situazione contrattuale estremamente fragile e incerta.”