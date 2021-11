San Cataldo, piantumazione al parco Achille Carusi. Straula: “Ritroviamo le radici, ricostruiamo la nostra città”

SAN CATALDO – Famiglie, associazioni, amici e bambini “divisi” tra gli alberi da piantare come se fosse un gioco, istruttivo e coinvolgente, e le invitanti pozzanghere ricolme di fango da “assaltare”. Aria leggera ma non per questo meno “incisiva” quella che si respirava domenica mattina al Parco urbano “Achille Carusi” di San Cataldo in occasione dell’iniziativa promossa dall’associazione Straula, per la Giornata nazionale dell’Albero nell’ambito del progetto ‘Il seme di Chico’, che ha preso il via a partire dalle ore 9 dapprima con la piantumazione alberi ed è poi proseguita con una passeggiata di 4 chilometri.

In tanti si sono ritrovati per piantare gli alberi portati dagli stessi partecipanti. Presenti, attivi ed iconografici i Vigili del Fuoco, da sempre vicini ai progetti dell’associazione, che con il loro bobcat hanno predisposto le buche per gli alberi. Non è mancato neanche il sindaco Gioacchino Comparato accompagnato dall’assessore Michele Giarratano.

I componenti di Straula nel saluto introduttivo hanno spiegato il significato dell’iniziativa, poi anche il primo cittadino ha voluto sottolineare il valore dell’operazione: “Oltre i doverosi ringraziamenti, questa è davvero una giornata particolare. Abbiamo aderito con gioia, lo riteniamo un momento fondante: iniziamo la nostra Amministrazione ‘piantando’ alberi, in un luogo di cui vogliamo e dobbiamo prenderci cura, in condivisione con le associazioni ed i cittadini. Importante è la condivisione di simili iniziative con i volontari e le associazioni locali, perché questo è il modello di città che vogliamo costruire. Il parco urbano è una delle priorità del nostro programma elettorale e vogliamo che questo diventi un grande polmone verde: mettiamoci al lavoro”.

Saluto finale affidato a Romeo Bonsignore, tra i soci fondatori dell’associazione che alacremente dal 2014 si adopera per la piantumazione di varie essenze in quell’area, che ha utilizzato una calzante metafora: “La nostra associazione vuole con la sua attività riscoprire le radici della nostra comunità. Rispondere a quei bambini che ci chiedono, cosa è la radice? Dobbiamo ritroviamo le nostre radici, rievocarle: ricostruiamo la nostra città”.

Oltre che dall’Associazione Straula, l’iniziativa dedicata al Parco Achille Carusi, è stata sostenuta e promossa dall’amministrazione Gioacchino Comparato Sindaco, dall’Associazione AttivARCInsieme – Circolo Arci San Cataldo, PGS Vigor San Cataldo, Riserva naturale integrale Lago Sfondato, Wwf Caltanissetta, Antica Trasversale Sicula, Asso Tam Tam Laportadelsole, Camp Fest Gabbara, Legambiente Caltanissetta e dal gruppo San Cataldo ripartiamo insieme.