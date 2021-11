San Cataldo, giornata dell’albero al parco Achille Carusi con piantumazioni e passeggiata: Straula, “Crediamo in un mondo migliore”

SAN CATALDO – “C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa (Warren Buffett)”. Massima incontrovertibile che si attaglia perfettamente all’iniziativa promossa dall’associazione Straula, domenica 21 novembre (Giornata nazionale dell’Albero) a partire dalle ore 9 a San Cataldo: dapprima con la piantumazione alberi ed a seguire, dalle ore 11, con “Conosciamo il Parco urbano Achille Carusi”, passeggiata di 4 chilometri. La manifestazione sarà aperta a quanti hanno a cuore le tematiche ambientali ed è una nuova pagina del progetto “Il seme di Chico”, dedicato a Chico Mendes, indimenticato ed indimenticabile ambientalista brasiliano, assassinato nel dicembre del 1988.

Straula, lo scorso anno (21 novembre 2020) a causa del covid, per sopperire alla ridotta piantumazione (annualmente avvenuta a partire dal 2014) aveva lanciato un’idea, sostenuta da un video, di valenza nazionale che ha ottenuto molteplici e ‘sostanziali’ riscontri. La clip è stata curata da Infedeforesta ed hanno partecipato Luca Mercalli, Roy Paci, Stefano Ciafani (presidente Nazionale di Legambiente Onlus), Roberto Zeno e Francesco Moneti (Modena City Ramblers), Salvatore Nocera (Pupi Di Surfaro) e Erriquez (Bandabardò). L’invito era quello di piantare un albero, in qualsiasi parte d’Italia ed inviare una prova concreta (video o foto) della piantumazione: oltre 1.300 alberi sono “nati” con questa performante manifestazione di intenti. Il cerchio si “chiuderà”, con un computo totale degli alberi piantati in giro per la nazione, domenica 21 novembre in occasione dell’appuntamento nel parco sancataldese.

Fabio Bonsignore, uno dei fondatori di Straula e componente del Direttivo, sottolinea: “Crediamo in un mondo migliore che rispetti tutte le componenti naturali. Oggi questa ‘chiamata’ è ancora più importante considerando i cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti: in Sicilia, in questi giorni, stiamo pagando un caro prezzo. Esortiamo ogni cittadino a fare la propria parte, noi, nel nostro piccolo, la faremo domenica 21 novembre. Ognuno di noi può contribuire alla Giornata nazionale dell’Albero ovunque si trovi, chi vuole colga il nostro invito al parco Achille Carusi: percorriamo insieme, in condivisione, l’obiettivo della nascita di un polmone verde a San Cataldo”.

Oltre che dall’Associazione Straula, l’iniziativa dedicata al Parco Achille Carusi, sarà sostenuta e promossa dall’amministrazione Gioacchino Comparato Sindaco, dall’Associazione AttivARCInsieme – Circolo Arci San Cataldo, PGS Vigor San Cataldo, Riserva naturale integrale Lago Sfondato, Wwf Caltanissetta, Antica Trasversale Sicula, Asso Tam Tam Laportadelsole, Camp Fest Gabbara, Legambiente Caltanissetta e dal gruppo San Cataldo ripartiamo insieme. (Foto di repertorio)