Qatar 2022, Italia sorteggio duro: semifinale contro la Macedonia, possibile finale contro CR7

Sorteggio playoff agrodolce per l’Italia di Roberto Mancini, che affrontera’ la Macedonia del Nord nella semifinale del Girone C, ma in caso di vittoria gli azzurri saranno costretti a vedersela verosimilmente con il Portogallo, impegnato con la Turchia nell’altra sfida. Il peggior accoppiamento che potesse capitare per gli uomini di Roberto Mancini, che poteva fare volentieri a meno d’immaginare una possibile sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale contro Cristiano Ronaldo e compagni. Per di piu’ fuori casa.

Se la Macedonia del Nord e’ infatti sulla carta un avversario piu’ che abbordabile, la nazionale rossoverde e’ proprio quella che l’Italia avrebbe voluto. Ma andiamo con ordine. Il 24 marzo gli azzurri. prima battere i mace per andarsi a giocare le ultime chances di qualificazion.

Gli unici due precedenti con i giallorossi riguardano proprio le qualifiche al Mondiale del 2018: nel girone l’allora squadra di Giampiero Ventura vinse fuori casa all’andata, passando 3-2 in rimonta con un gol all’ultimo respiro di Immobile, pareggiando poi al ritorno in casa 1-1. Insomma due gare non proprio entusiasmanti. La speranza e’ che con il pubblico a favore l’Italia faccia il suo dovere, ritrovando lo spirito battagliaro e lo straordinario carattere del recente Europeo.

Solo in caso di vittoria si pensera’ alla finale del 29 marzo, in cui come gia’ detto giungera’ la vincente di Portogallo-Turchia. Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Diogo Jota, Pepe, Bruno Fernandes e tanti altri nomi d’e’lite: la nazionale lusitana non ha bisogno di grandi presentazioni. Parlano i nomi dei giocatori che la rappresentano.