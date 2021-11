Pfizer cede la licenza della sua pillola anti Covid a paesi a basso reddito.

Pfizer cede la licenza della sua pillola anti-Covid. Il gruppo farmaceutico Usa ha annunciato un accordo di licenza volontario per favorire l’accesso globale alla sua pillola antivirale sperimentale (PF-07321332 più ritonavir a basse dosi). A riferirlo è Adnkronos.

In base all’intesa siglata con Medicines Patent Pool (Mpp), organizzazione sanitaria pubblica sostenuta dalle Nazioni Unite, Pfizer non riceverà royalty sulle vendite del prodotto nei Paesi a basso reddito e in generale in tutti i Paesi coperti dall’accordo, finché Covid-19 rimarrà classificata dall’Organizzazione mondiale della sanità come un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Anche Merck (Msd fuori da Usa e Canada) aveva sottoscritto un’intesa di questo tipo con Mpp per il suo antivirale orale molnupiravir.

“Questo accordo è importante perché, se autorizzato o approvato, questo farmaco orale è particolarmente adatto per i Paesi a basso e medio reddito e potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel salvare vite umane, contribuendo agli sforzi globali per combattere la pandemia – dichiara Charles Gore, direttore esecutivo di Mpp – PF-07321332 deve essere assunto insieme a ritonavir, un medicinale per l’Hiv che conosciamo bene e sul quale abbiamo una licenza da molti anni. Lavoreremo con i produttori di generici per garantire una fornitura sufficiente” del principio attivo sia contro Covid-19 sia contro il virus dell’Aids.