Mussomeli, riconoscimento al Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” per “Scuola Amica”

MUSSOMELI – Ieri, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze “Salvatore Mancuso” dell’Ambito Territoriale Caltanissetta-Enna, è stato conferito all’Istituto Comprensivo P. E. Giudici di Mussomeli il prestigioso riconoscimento assegnato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’Unicef per l’a. s. 2020-21, per l’impegno dimostrato “nella promozione e nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. L’Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli, anche in questo periodo segnato dalle enormi difficoltà derivanti dalla pandemia, ha continuato ad operare per la tutela dei diritti dei bambini e ha scelto di aderire, per il quarto anno consecutivo, al progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, nato dalla collaborazione tra l’Unicef e il Ministero dell’Istruzione. Attraverso il progetto dal titolo “BULLOUT. Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, coordinato dalla docente referente Prof.ssa Maria Francesca Munì, si è cercato di sviluppare abilità sociali ispirate all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle regole, di sé e del prossimo al fine di favorire una convivenza pacifica a scuola e nella società. Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto con il coinvolgimento dei docenti, delle famiglie e delle associazioni “Io ho Scelto” del dott. Enzo Russo e Strauss APS hanno attuato dei percorsi educativi finalizzati all’inclusione, al riconoscimento delle proprie emozioni, alla conoscenza dell’altro e all’uso responsabile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La Dirigente, prof.ssa Alessandra Camerota, ringrazia il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, dott. Filippo Ciancio, il Presidente Regionale dell’UNICEF, dott. Vincenzo Lorefice e i componenti della Commissione per il riconoscimento che, dall’a.s. 2018-2019, viene conferito annualmente all’’Istituto Comprensivo Statale “P. E. Giudici” e ringrazia altresì la referente Unicef d’Istituto, prof.ssa Maria Francesca Munì, per la disponibilità a collaborare alle iniziative dell’Unicef e per il percorso di crescita valoriale realizzato. La prof.ssa Munì aggiunge: “Il ruolo dei discenti è stato fondamentale; quasi sempre le attività scaturivano dalle osservazioni e dalle richieste degli alunni che, in questo momento storico di vita digitalizzata, sono stati protagonisti attivi attraverso l’ideazione di realizzazioni grafo-pittoriche, articoli, poesie, canzoni, temi, slogan, drammatizzazioni, cartelloni, video e buone pratiche. A titolo esemplificativo, voglio condividere una delle molteplici attività svolte nel biennio 2019-2021 inerente la realizzazione di un video per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”.