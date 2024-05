All’IISS “Ettore Maiorana” la Polizia stradale ha incontrato gli studenti sul “Progetto Icaro”

CALTANISSETTA. La Polizia Stradale di Caltanissetta questa mattina ha incontrato gli studenti dell’I.I.S.S. “Ettore Maiorana” di Gela per affrontare i temi concernenti l’educazione stradale. Il “Progetto Icaro”, giunto alla 24esima edizione, è rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori, per diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

Per l’edizione 2024 la Polizia Stradale si propone un intervento volto a realizzare un percorso formativo che consenta una focalizzazione da parte degli studenti e studentesse sul tema della responsabilità sulla strada, con un focus sulla capacità di anticipare i rischi e le possibili conseguenze sulla mancata assunzione di responsabilità.