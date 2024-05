Sicilia, nasconde la droga tra aglio e cipolla: arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un venditore ambulante palermitano di 41anni. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua station wagon, nel centro abitato di Mistretta, in provincia di Messina. Nel bagagliaio dell’auto, ben occultata tra un cospicuo quantitativo di cipolle e agli, i militari dell’Arma hanno trovato 10 panetti di hashish, in confezioni sottovuoto, del peso complessivo di oltre un chilogrammo. La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del Ris di MESSINA per le relative analisi di laboratorio. L’indagato è finito agli arresti domiciliari