L’autore nisseno Salvatore Siina incontra le scuole primarie della Calabria per l’evento nazionale “Libriamoci”.

L’autore nisseno Salvatore Siina è stato uno dei protagonisti dell’ottava edizione del progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione che nella settimana che va dal 15 al 20 novembre 2021 ha tenuto a coinvolgere gli alunni delle scuole d’Italia, tramite lettori volontari d’eccezione e cioè autori, attori, giornalisti, bibliotecari ecc.

All’iniziativa hanno aderito le principali case editrici italiane e anche l’ADEI (Associazione Degli Editori Indipendenti) di cui fa parte la casa editrice “AG Book Publishing” di Roma, per cui scrive l’autore Salvatore Siina. Egli ha aderito con entusiasmo all’evento proponendo attività di lettura a voce alta online. Nei giorni precedenti all’evento è stato contattato da due scuole calabresi: la Scuola Primaria “San Fili” di Cosenza, che ha partecipato con gli alunni della classe II A, guidati dalle insegnanti Rossana Scarmozzino, Anna Lio e Franca Lombardo e con gli alunni della classe V A, guidati dall’insegnante Marta Sansosti, inoltre la Scuola Primaria “Schiavo” dell’I.C. “E. Terrana” di Ardore Marina di Reggio Calabria ha aderito con gli alunni delle classi IV e V seguiti dagli insegnanti referenti Patrizia Romeo e Franco Barbara e dai docenti Antonella Frammartino, Caterina Timpano e Daniela Tallarida. Nell’occasione lo scrittore, collegato in modalità telematica, ha presentato il libro “Verso la Poesia – Manuale di scrittura creativa per bambini”, un testo che fornisce ai bambini tecniche e competenze specifiche per ideare e comporre testi poetici.

Tale volume segue un approccio ludico e utilizza un linguaggio semplice: si inizia a giocare con le parole e le emozioni fino ad arrivare alla vera e propria produzione poetica. I bambini delle scuole partecipanti sono stati coinvolti con attività divertenti quali la singolar tenzone per lo sviluppo di rime estemporanee, la produzione di acrostici del proprio nome, giochi di allitterazioni, tautogrammi. Gli alunni hanno risposto positivamente alle sollecitazioni. Infine hanno posto delle domande e curiosità all’autore. L’incontro si è concluso un reading di poesie tratte dal libro. Salvatore Siina è principalmente un docente di Scuola Primaria, lavora presso l’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, diretto dalla preside prof.ssa Rosa Cartella, ha un’esperienza ventennale come esperto di corsi extracurricolari di Scrittura Creativa.

Ha pubblicato vari libri di poesia tra cui “Arcipelago Poesia” della Gabrieli Editore di Roma e, dall’anno 2020, è iniziata la collaborazione con “AG Book Publishing” di Roma dell’editrice Angela Cristofaro. Oltre a “Verso la Poesia” ha pubblicato recentemente il volume “Amica Favola e La Macchina Inventafiabe”, dove sono presenti le storie inventate dagli alunni del “M. L. King” di Caltanissetta con la prefazione della preside Rosa Cartella, inoltre sono in preparazione i testi “That’s a good idea! L’Ufficio delle idee usate” e “Verso la Poesia vol. II”.