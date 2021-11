Italia, terza dose nel giorno del 102mo compleanno. Nonna Rosa: “Ci vediamo il prossimo anno per il richiamo”

“Ci vediamo il prossimo anno per il richiamo”. Così, nonna Rosa, 102 anni di Piacenza, ha salutato i sanitari dell’hub Arsenale, dopo aver ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid, nel giorno del suo compleanno. Medici e infermieri, colpiti dalla sua tempra, le hanno chiesto il segreto della sua longevità. “Non so – ha risposto con un sorriso – mi vogliono tutti bene: sarà per questo?”. Al centro vaccinale, la centenaria si è presentata accompagnata dal figlio: così ha scelto di festeggiare i suoi 102 anni, “ben felice di regalarsi il richiamo in questa occasione straordinaria”. E a lei l’Azienda Usl di Piacenza ha dedicato un post su Facebook, con tanto di foto-ricordo dell’iniezione